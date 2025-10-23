BANC | „Tată, un băiat la școală mi-a spus ceva ce nu înțeleg”

CANCAN.RO v-a pregătit un banc savuros care o să vă facă ziua mai bună. Este vorba despre o discuție dintre o fiică și tatăl ei. Ultima replică te va da pe spate! La asta nu te așteptai!

-Tată… un băiat de la școală mi-a spus ceva ce nu înțeleg. Mi-a spus că am parbrizul frumos, un portbagaj șmecher, niște șasiuri tari, amortizoare excelente. Ce înseamnă asta?

-Spune-i așa: că ești încă în garanție și de îndrăznește să îți ridice capota ca să verifice uleiul, o să îi rup țeava de eșapament!

BANC- Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

Alte bancuri amuzante

În sala de judecată.

– Care este motivul divorțului?

– Ea m-a numit prostănac…

– Păi domnule, știți, în familie se mai întâmplă astfel de cazuri când oamenii se mai ceartă și își spun cuvinte murdare…

– Da domnule judecător, dar contează și contextul în care a fost spus…

– Păi și care a fost contextul?

– Când am venit acasă am găsit-o în pat cu amantul și ea s-a uitat la mine și mi-a zis: „Uită-te, prostănacule, cum se face!”

„Fierbinte” la telefon

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

