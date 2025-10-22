BANC | După o seară romantică, am condus-o acasă

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un tânăr care are parte de o întâlnire romantică. Însă, la final de seară, acesta nu prea înțelege mesajul pe care partenera lui vrea să îl transmită. Deznodământul este hilar.

După o seară romantică, am condus-o acasă. Chiar înainte să treacă pragul, s-a întors către mine, m-a sărutat și mi-a șoptit:

– Ce-ai zice să rămâi aici peste noapte?

– Nu, mulțumesc, i-am zis în timp ce mă îndreptam către stația de autobuz… Acum, între noi fie vorba, ce era să fac eu singur toată noaptea în fața ușii?

Tipul rămas în pană și calul vorbitor

Un tip rămâne în pană pe o șosea pustie… Cât vezi cu ochii, doar câmp și un cal alb care paște… Ridică, într-o doară capota, că nu se pricepe deloc la mecanică, şi se uită precum curca-n lemne, până aude:

– Suflă-n jiglere! Se uită-n jur, nimeni!

Doar calul care păştea…Bagă din nou capul sub capotă și iar aude:

– Suflă-n jiglere!

Făcu câțiva pași, se uită atent, nimeni!A treia oară se trezi cu calul lângă el:

-Suflă, nene, în jiglere, că-s înfundate! Uite, lea sunt!

Îngrozit, rezolvă problema și demară scârțâind din pneuri. Un kilometru mai încolo, dădu de un cioban… Opri şi-i spuse agitat:

– Bade, acolo e un cal care vorbește! Mi-a zis ce să fac că se oprise motorul…

– Ce cal? întreabă molcom ciobanul.

– Cum ce cal? Un cal! Unul alb!

– Ai avut noroc! Åla negru nu se pricepe deloc, dar se bagă în toate și te mai și ține de vorbă…

Alte bancuri amuzante

Se construiește ultimul model de robot care să înlocuiască bărbatul. Este supus la teste.

Nemțoaica iese după o jumătate de oră: „Ah, gut gut!”.

Americanca iese după o oră: „Great action!”.

Olteanca iese după 3 ore fugărind robotul:

– Fir-ai al dracului, te plângi că s-au terminat bateriile, ai? Dar de fugit mai poți să fugi?!

Aflat în stare de ebrietate, Bulă e oprit de un polițist de la Rutieră.

– Permisul dumneavoastră, vă rog!

– Ce este ăla?!

– Cartela aceea cu poza dumneavoastră.

Se uită Bulă, preț de câteva minute, și, la un moment dat, îi dă polițistului o oglindă uitată de nevasta lui în torpedou. Polițistul se uită, după care zice:

– Aah, mă scuzați! Nu știam că și dumneavoastră lucrați în Poliție.

BANCUL ZILEI | „Doctore, am înghițit un creion”

BANC | Cocoșul modern al lui Bulă