BANC | Cocoșul modern al lui Bulă

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei! Gluma de astăzi te va face să râzi cu gura până la urechi, așa că pune tot pe pauză și bucură-te împreună cu noi. Bulă îi spune lui Ștrulă de ce cocoșul lui nu cântă de dimineața.

– Bulă, de ce nu cântă cocoșul tău dimineața?

– Este modern, Ștrulă. L-am pus pe vibrații.

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Bulă și cofetăreasa

Bulă intră într-o cofetărie, cu o hârtie în mână:

– Tanti, aș vrea 300 grame caramele a 45 lei kilogramul, 500 grame biscuiți a 29 lei kilogramul.

– Atât, băiatule?

– Ar mai trebui 280 grame bomboane fondante a 65 lei kilogramul și 400 grame fursecuri a 51 lei kilogramul.

Vânzătoarea cântărește atent cele spuse de băiețel și-i spune suma pe care o are de plătit.

– Bulă, ți-a dat mămica ta destui bani ca să cumperi toate astea?

– Tanti, mama nu mi-a dat niciun leu, dar am venit la matale pentru că nu știam să-mi fac tema pentru mâine la matematică.

Bulă și diferențe dintre prosperitate și criză

– Tata, care este diferența dintre prosperitate și criză? – întreabă Bulă.

– E simplu, fiule. Prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, amantă. Criza înseamnă metrou, sifon, maică-ta.

Bulă și doctorul de familie

Bulă se duce la doctorul de familie:

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…

– Stai liniștit, Bulă, se mai întâmplă…

– N-am cum să stau liniștit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.

– Da, asta chiar este o mare problemă.

– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!

– Aoleu, atunci avem toți o mare problemă.