BANCUL ZILEI | „Doctore, am înghițit un creion”

CANCAN.RO ți-a pregătit cea mai tare glumă! Bancul de astăzi te va face să râzi cu gura până la urechi. Ce sfat primește un pacient care se plânge unui medic despre faptul că a înghițit un creion? Spor la râs și voie bună!

– Alo, doctore, sunt disperat, am înghițit un creion!

– Gata, v-am programat peste două săptămâni.

– Și ce fac între timp?

– Folosiți un pix!

Alte bancuri amuzante

La operaţie:

– De ce ai fugit din sala de operaţie, înainte de a fi operat?

– Pentru că infirmiera spunea tot timpul: ”Curaj, nu vă fie teamă, este o operaţie uşoară”

– Păi şi? Asta nu te-a liniştit?

– Nu, pentru că vorbea cu chirurgul!

Un medic îşi aduce studenţii în vizită la un ospiciu

Un medic îşi aduce studenţii în vizită la un ospiciu. Se opresc la un salon unde se află un bărbat cu privirile rătacite.

– Vedeti, acest barbat şi-a pierdut minţile fiindcă femeia cu care trebuia sa se căsătorească l-a refuzat chiar în biserica.

– În cealaltă rezerva îl vom vedea pe cel care a luat-o.

Un cioban vine la doctor:

– Domnule doctor, te rog să-mi dai un certificat în care să specificaţi că sunt bolnav de SIDA!

– Pai, nu merge asa, trebuie să faceţi analize.

– Care analize, domnule doctor? Da-mi pur şi simplu un certificat!

– Şi la ce-ţi va folosi?

– În primul rând eu voi fi primul din sat cu SIDA. În al doilea rând, când voi fi cu oile la munte nimeni nu va veni la nevasta-mea. Şi în al treilea – vreau sa vad faţa celor care deja au fost la ea!