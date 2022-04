BANC | Un bătrân de 80 de ani participă la un joc telefonic

Banc. Vă îndulcim seara cu o serie de bancuri. Spor la râs!

Bunicul de 80 de ani la telefon:

– Bună ziua ! Doresc să particip la jocul telefonic anunţat.

– Foarte bine! Am trei întrebări. V-aţi pregătit?

– Da.

– Deci: are două roţi, un ghidon şi se poate folosi pentru deplasare?

– Bicicletă.

– Nu-i rău, dar noi în mod concret ne-am gândit la Mountain-bike.

– A doua întrebare: are patru roţi, un volan şi se poate folosi pentru deplasare ?

– Maşină.

– Nu-i rău, dar noi în mod concret ne-am gândit la Volvo.

– Urmează ultima, cea de a treia întrebare. Pentru a câştiga trebuie să daţi răspunsul corect! V-aţi pregătit ?

– Da.

– Deci: are aripi, este condus de un pilot şi se poate folosi pentru deplasare?

– Avion.

– Nu e rău! Dar, ne pare rău, în lipsa răspunsului corect aţi pierdut! Noi în mod concret ne-am gândit la Boeing. Vă mulţumim pentru joc, vă aşteptăm şi în viitor. La revedere!

La care bătrânul: Îmi cer scuze, dar vă rog permiteţi-mi să pun şi eu o întrebare.

– Poftiţi.

– Stă pe trotuar şi-şi vinde corpul pentru plăceri sexuale?

– C***ă.

– Nu-i rău, dar eu în mod concret m-am gândit la mă-ta!

Patru bărbați și patru gagici superbe

Patru inşi (unul de 30 de ani, unul de 40 de ani, unul de 50 de ani şi unul de 60 de ani) se duc la pescuit. Pe malul celălalt al râului apar patru gagici superbe, care se dezbracă şi se întind la plajă.

Cel de 30 de ani:

– Băieţi, eu am terminat cu pescuitul, mă duc la fete.

Şi sare în apă şi înoată până pe malul celălalt.

Cel de 40 de ani:

– Mă, daca aş avea o barcă, mai că m-aş duce şi eu pe malul celălalt la fete.

Cel de 50 de ani:

– Măi, dar oare nu or veni ele încoace?

Cel de 60 de ani:

– Dar ce vă agitaţi atâta, măi, nu le vedeţi şi de aici?

