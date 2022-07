Banc. CANCAN.RO v-a pregătit o serie de bancuri care vor stârni amuzament! Spor la râs, dragi cititori!

Un domn trecut de prima tinerețe, dar cu portofelul gras, agață la bar o tânară frumoasă. După puțin timp, ajung în apartamentul domnișoarei. Până ce tânăra se “pregătește”, domnul vrea să pună un CD pentru atmosferă. Pe raft: Brahms, Verdi, Ceaikowski etc.

– Vai, dragă, asemenea muzică asculți tu?!

– Ah, da, am uitat să vă spun că eu am absolvit Conservatorul. Domnul se lasă păgubaș cu muzica, dar vede cărțile din bibliotecă. Pe raft: Eliade, Goethe, Puskin etc.

– Vai, dragă, asemenea cărți citești tu?!

– Ah, da, am omis să vă spun că am terminat și filologia.

– Păi, bine, fato, da’ prostituată cum ai ajuns?!

– Ah, printr-un mare noroc!

Doi bărbați își caută soțiile la gară

Doi bărbaţi se întâlnesc în gară:

– Ce faci aici, mă?

– O caut pe nevastă-mea că am pierdut-o!

– Mă, ce coincidenţă, şi eu am pierdut-o pe a mea!

– Da’ cum arată a ta?

– E înaltă, roşcată, are sânii mari şi picioare lungi! Apropo, a ta cum arată?

– Las-o pe a mea! Hai s-o căutăm pe a ta!!!

Bărbatul care își caută soția prin magazin

Un bărbat abordează o femeie foarte frumoasă într-un hipermarket:

– Nu vă supărați, mi-am pierdut soția prin magazin. V-ar deranja dacă am sta de vorbă pentru câteva minute ?

– De ce ?

– Pentru că de fiecare dată când vorbesc cu o femeie frumoasă, soția mea apare de nicăieri.

10 femei ajung în Rai

10 femei ajung în Rai. La intrare se face o triere. Sfântul Petru le aliniază pe toate şi le zice:

– Cine şi-a înşelat bărbatul să facă un pas înainte.

9 fac un pas în faţă. Sfântul Petre le spune:

– Hai, trageţi-o de mână şi pe surda aia!

Sursă foto: Pixabay