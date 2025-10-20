Acasă » Bancuri » BANCUL DE LUNI | „Mama, de ce a plecat tata de acasă?”

De: Alina Drăgan 20/10/2025 | 07:19
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagoniștii sunt o mamă și un fiu care vorbesc despre lipsa tatălui de acasă. Deznodământul este hilar. 

– Mamă de ce a plecat tata de acasă?

– Tu știi să ștergi conversațiile de pe WhatsApp?

– Da…

– Ei bine, tac-tu nu știe…

Logodnica nerăbdătoare

Aseară i-am spus logodnicei mele:

-Iubita mea, aș vrea să te implor ceva…

-Te ascult, iubitule…îmi spuse ea cu o voce tremurândă și plină de speranță (mai ales că de peste doi ani aștept s-o cer în căsătorie)

-Aș vrea

-Te ascult iubitule, îmi șopti ea…

-…Mi-e cam rușine…

-N-are de ce să-ți fie, spune-mi, dragul meu ….

-Așa e, n-are de ce să îmi fie rușine:

-Aș vrea să te prezint nevesti-mii!

Alte bancuri amuzante

O tipa îi scrie iubitului aflat în Armată:

“Dragă John, nu mai pot continua această relație. Distanța dintre noi este prea mare. Trebuie să recunosc că deja te-am înșelat de 2 ori de când ai plecat și nu cred că este corect pentru nici unul dintre noi. Îmi pare rău. Te rog să îmi trimiți înapoi poza cu mine pe care ți-am trimis-o acum ceva vreme. Cu dragoste, Becky.”

Soldatul cu sentimentele rănite și ochii înlăcrimați le-a cerut tuturor camarazilor săi orice fel de poze pe care le au cu iubite, surori sau foste iubite și amante.

Pe lângă poza cu Becky, John i-a trimis toate celelalte fotografii cu femei frumoase pe care le-a strâns de la prietenii lui.

Le-a strâns și le-a trimis:

“Dragă Becky, îmi pare rău dar nu-mi pot aminti care ești”.

 

 

Bulă se întâlnește cu fosta nevastă, la 5 ani de la divorț. Bubulina îi spune, pe un ton curios:

– Bulă, o singură întrebare am.

– Ia zi, Bubulino.

– Dar te rog sa fii sincer.

– Promit!

– Ai plâns măcar o dată în ăștia 5 ani, de când am divorțat?

– Da, bineînțeles.

– Când?

– Atunci când am scăpat ciocanul peste picior.

BANCUL ZILEI | „Care este motivul divorțului?”

BANC | Bulă și străinul din tramvai

