Bancul de marți | Bulă, chelnerul și mahmureala de a doua zi

De: roxana tudorescu 13/01/2026 | 07:05
Bancul de marți

– Chelner, am fost azi-noapte aici?
– Ooo, domnule Bulă! Da, ați fost.
– Și ce am făcut?
– Ați băut!
– Cât?
– Muuult! V-ați făcut pulbere. Ați băut de 400 de lei.
– Slavă Domnului! Am crezut că i-am pierdut.

 

Bulă și Neti Sandu

– Bulă, te văd foarte fericit, la început de an!
– Da, am citit horoscopul pentru 2026 și Neti Sandu a zis că anul ăsta o să întorc banii cu lopata.
– Așa, și?
– Am început bine. Mi-am cumpărat deja lopată!

Un bătrânel de 80 de ani o întreabă pe soția sa:

– Ce e dragă, ești geloasă că alerg după fete tinere?

– Ba deloc, răspunde soția. Și câinii aleargă după mașini, dar asta nu înseamnă că și pot să le conducă.

Stau pe bancă în faţa blocului două bătrâne

Trece o vecină tinerică pe lângă ele.
– Ştii tu ce noroc are asta? Are şi soţ, şi amant, şi a fost şi violată ieri seara!

La farmacie vine o bătrână de 80 de ani cu o reţetă

Farmacistul o întreabă:
– Reţeta este pentru dvs.? –
Da.
– Ştiţi că este o reţetă de anticoncepţionale? Acestea nu vă fac nimic.
– Ba da, mă fac să dorm liniştită.
– Cum aşa?
– Iau câte o pastilă în fiecare dimineaţă, o pisez şi o dizolv în paharul cu suc al nepoatei mele de 16 ani. Aşa dorm eu liniştită!

Doi moşnegi se întâlnesc:

– Ce mai faci, Vasile?
– Uite, am fost la femei.
– Şi cum a fost?
– Mai curat decât la bărbaţi.

Pensionarii povestesc:

– Crăciunul este cea mai faină sărbătoare.
– Dar să faci sex este mai plăcut!
– Adevărat, dar Crăciunurile vin mai des…

