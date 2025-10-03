Bancul de weekend | Leul și taurul

CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze și astăzi. Bancul de weekend te va face să râzi cu gura până la urechi. Leul și taurul au o discuție haioasă despre soțiile lor. Dacă ai avut o zi grea sau dacă te simți trist, după gluma de astăzi îți vei schimba starea.

Leul vorbește la telefonul mobil:

– Da, da, scumpă, – zice leul, – vin acasă curând. Ce fac acum? Sunt taurul la o bere. Când terminăm? Aproape că am terminat – vin în câteva minute. Ce să cumpăr? Da, bine, trec pe la supermarket înainte să vin acasă! Leul închide telefonul, iar taurul începe să râdă grosier.

– Dar cum e posibil așa ceva, te-a sunat soția, și tu-i spui: da, termin acum, vin acasă repede, cumpăr de toate. Nu poți să trântești și tu cu pumnul în masă, chipurile, eu sunt masculul, regele junglei și gata discuția?

La care leul îi răspunde:

– Frate, nu confunda lucrurile! Soția ta e vacă, a mea e leoaică!

Alte bancuri amuzante

Discuția dintre Dumnezeu și o femeie la Judecata de Apoi

O femeie la Judecata de Apoi:

– Ai păcătuit?

– Nu.

– Ai băut?

– Nu.

– Ai precurvit?

– Nu.

– Bine, Petre, adu o pereche de aripi.

– Oh, mă faceți înger?

– Nu, gâscă!

Bulă își găsește sora sărutându-se cu un tip

Bulă îşi găseşte sora sărutându-se cu un tip, care era prietenul ei. Acesta îi oferă lui Bulă o suta de lei.

Tipul:

– Tu nu ai văzut nimic acum, ai înţeles?

Bulă, înapoindu-i 50 de lei:

– În regulă!

Tipul, mirat:

– De ce mi-ai dat înapoi bani?

– De ce să plăteşti tu mai mult decât plătesc alţii?

De ce nu e bine să te uiți la o femei dezbrăcându-se

Doi băieți se jucau în tufișurile de pe malul unui râu. La un moment dat, pe malul râului apar două fete bune de tot care se uită în jur și nevăzând pe nimeni, se dezbracă complet și intră să se scalde.

Unul dintre băieți pune mâinile la ochi și se întoarce cu spatele. Celălalt îi zice:

– Ce faci mă nebunule? Nu vezi ce bunăciuni? Cum poți să nu te uiți?

– Nu te uitaaa!! A zis mama că cine se uită la o femeie dezbrăcată se transformă în stană de piatră!! Eu începusem să mă întăresc!