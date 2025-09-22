Bancul începutului de săptămână | Comanda la pizza

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi își comandă o pizza, însă se pare că este mai mult însetat decât înfometat. Deznodământul este hilar.
Iată bancul zile:
– Vreau să fac și eu o comandă de pizza dacă se poate.
– Sigur că da, ce pizza doriți?
– O pizza quattro stagioni mare.
– Ok, de băut ce doriți bere, suc sau apă?
– Nimic mulțumesc.
– Avem ofertă la pizza băutura este gratis.
– Aaaaa, ok vreau 12 beri.
O femeie găsește lampa lui Aladdin. Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…
– Vreau ca soțul meu să mă privească doar pe mine…
– Eu să fiu unica din viața lui…
– Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…
– Când se ridică, să fiu primul lucru pe care-i apucă…
– Să nu mă lase niciodată singură, nici când merge la baie…
– Să călătorească întotdeauna cu mine…
– Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…
– Să nu mă lase niciodată-n pace si să mă ia oriunde cu el…
Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.
Într-o dimineață obișnuită la birou, șeful intră furios pe ușă și îl prinde pe Bulă în flagrant, cu secretara. Își încrucișează brațele și spune cu o voce gravă, încercând să-și stăpânească nervii:
– Bulă, pentru asta te plătesc eu pe tine?
– Nu, șefu’! Adevărul este că fac treaba asta gratis.
Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.
– Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?
– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?
– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei să intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?
– Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.
– Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu să fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.
– Ce-i aia un 82!?
– Nu știi ce e, Bulă? 82 este un 69 cu TVA.
