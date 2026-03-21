Bancul sfârșitului de săptămână | De ce este bine să te desparți sâmbăta

Este weekend și este timpul pentru relaxare și voie bună. Dăm startul cu un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt doi tineri care simt că relația lor a ajuns la final și vor să se despartă. Deznodământul este hilar.

– Ana, vreau să ne despărțim.

– Sunt de acord, dar nu azi. Hai sâmbătă.

– De ce abia sâmbătă?

– Că azi mi-am pus gene și nu pot să plâng.

La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician. După mai multe pahare, discuția se încinge.

Croitorul:

– Croitoria a fost prima meserie din lume, oamenii nu puteau umbla dezbrăcați, trebuia să le facă cineva haine!

Cizmarul:

– Mai taci cu hainele tale, cu tot! Cizmăria a fost prima meserie din lume, oamenii puteau umbla dezbrăcați, că nu le era rușine pe atunci, dar dacă umblau desculți își loveau picioarele și nu mai puteau merge.

Electricianul:

– Fugiți, bă, de aici cu meseriile voastre de rahat, nu știați că meseria de electrician a fost prima meserie din lume!

Croitorul și cizmarul izbucnesc în râs, la care electricianul replică:

– Băi, când a zis Dumnezeu „Să se facă lumină!”, cine credeți că a tras cablurile?!

O femeie avea trei fete de măritat. Când s-a căsătorit cea mai mare și s-a mutat la soț, maică-sa a rugat-o să-i scrie despre viața ei intimă. Peste câteva zile, primește scrisoare cu un singur cuvânt: Nescafe. Maică-sa inițial nu a înțeles faza, dar, din întâmplare, a văzut reclama de la Nescafe într-un ziar: „Satisfacție până la ultima picătură”, și s-a bucurat foarte mult.

A urmat rândul celei de-a doua. Maică-sa a rugat-o același lucru și peste o săptămână a primit o scrisoare cu textul: Benson & Hedges. Maică-sa a căutat în ziar reclama respectivelor țigări: „Extra Long, King size”, și din nou s-a bucurat.

În sfârșit, se mărita și cea mai mică, iar după o lună îi trimite mamei sale scrisoarea de rigoare: British Airways. Maică-sa vede la TV reclama de la renumita companie aeriană și leșină: „De 3 ori pe zi, 7 zile pe săptămână, în toate direcțiile”.

