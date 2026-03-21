Bancul de sâmbătă | „Chemați-l, vă rog, pe dl. director Bulă la telefon!”

Este weekend și a sosit momentul ideal pentru a ne odihni după o săptămână plină. Acum, încă de dimineață, ne putem amuza cu bancurile de mai jos pentru a avea parte de două zile cât mai bune, indiferent că alegem să le petrecem singuri sau cu familia. Bulă este unul dintre cele mai cunoscute personaje din folclorul românesc care ajunge în situații ce stârnesc hohote de râs.

-Chemaţi-l, vă rog, pe dl. director Bulă la telefon!

-E ocupat!

-Dar eu sunt soţia lui!

-Toate spun aşa…

Alte bancuri amuzante

– De ce plângi, Bulă?

– Păi, și-a tras una tata cu ciocanul peste deget!

– Măi, Bulă!, dar ăsta nu este motiv să plângi, copile!

– Păi, prima dată și eu am râs…

Costică îi spune lui Mitică:

– Nevasta-mea era înnebunită după mașini. I-am cumpărat un Opel și l-a făcut praf într-un copac. Am iertat-o și i-am luat un solid Mercedes, dar l-a terminat într-un zid de beton.

– Și acum?

– Am găsit soluția: i-am cumpărat un jaguar.

– Și merge bine?

– Perfect! Am scapăt de griji și cheltuieli.

– Cum?

– A mâncat-o din prima zi! Apoi l-am vândut și mi-am recuperat banii…

La ora de biologie, profesoara întreabă clasa:

— Copii, cine îmi poate spune ce este un organ?

Se ridică Maria:

— Un organ este o parte a corpului care îndeplinește o funcție importantă.

— Foarte bine! spune profesoara. Alt exemplu?

Se ridică Ionel:

— Inima este un organ pentru că pompează sânge.

— Perfect!

Bulă, în ultima bancă, cu mâna pe sus:

— Doamna profesoară, și tata are un organ care uneori funcționează și uneori nu.

Clasa începe să chicotească. Profesoara, roșie la față:

— Bulă! Ce vrei să spui?

— Păi aseară l-am auzit pe tata spunând: „Iar nu mi-a pornit organul ăsta blestemat!”

— Și la ce se referea?

— La acordeonul lui! Că de fiecare dată când vrea să cânte la el, zice că nu merge cum trebuie!

Profesoara răsuflă ușurată:

— Bulă, m-ai speriat!

Bulă:

— Și pe mine, doamna, că mama a zis: „Lasă că îl rezolvă vecinul!”

