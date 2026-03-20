Bancul de weekend | Copilul secretarei

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt un director de firmă și secretara. Deznodământul este hilar.

Prin firmă circulă un zvon: secretara a născut un copil care seamănă ca două picături de apă cu directorul.

Auzind asta, directorul își cheamă șoferul și-i spune:

– Te duci la maternitate și afli, cât se poate de discret, care-i treaba cu copilul secretarei și de ce vorbește lumea că seamănă cu mine. Eu, unul, n-am avut de-a face cu ea.

Șoferul pleacă la maternitate și la întoarcere se prezintă la director:

– Care-i situația? – întreabă directorul.

– Vă seamănă leit…

– Cuuuum!!!???

– Păi e mic, chel, nu înțelege nimic și urlă toată ziua fără motiv.

Cutia milei

Sinagoga rămăsese fără bani cu care să mai ajute oamenii săraci. Cutia milei era și ea goală… Așa că a doua zi de dimineață, casierul lipi pe ușa sinagogii un bilet:

-O femeie căsătorită din cartier are o legătură cu un bărbat necăsătorit. Dacă până mâine dimineață nu apare o bancnotă de 100 în cutia milei, voi fi nevoit să-i dezvălui numele.

A doua zi cutia milei conținea 30 de bancnote de 100, plus una de 50, cu un bilet: „Amână până mâine, să fac rost de bani!”

Alte bancuri amuzante

La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician. După mai multe pahare, discuția se încinge.

Croitorul:

– Croitoria a fost prima meserie din lume, oamenii nu puteau umbla dezbrăcați, trebuia să le facă cineva haine!

Cizmarul:

– Mai taci cu hainele tale, cu tot! Cizmăria a fost prima meserie din lume, oamenii puteau umbla dezbrăcați, că nu le era rușine pe atunci, dar dacă umblau desculți își loveau picioarele și nu mai puteau merge.

Electricianul:

– Fugiți, bă, de aici cu meseriile voastre de rahat, nu știați că meseria de electrician a fost prima meserie din lume!

Croitorul și cizmarul izbucnesc în râs, la care electricianul replică:

– Băi, când a zis Dumnezeu „Să se facă lumină!”, cine credeți că a tras cablurile?!

