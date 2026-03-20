Bancul de weekend | Copilul secretarei

De: Alina Drăgan 20/03/2026 | 16:18
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt un director de firmă și secretara. Deznodământul este hilar.

Prin firmă circulă un zvon: secretara a născut un copil care seamănă ca două picături de apă cu directorul.

Auzind asta, directorul își cheamă șoferul și-i spune:

– Te duci la maternitate și afli, cât se poate de discret, care-i treaba cu copilul secretarei și de ce vorbește lumea că seamănă cu mine. Eu, unul, n-am avut de-a face cu ea.

Șoferul pleacă la maternitate și la întoarcere se prezintă la director:

– Care-i situația? – întreabă directorul.

– Vă seamănă leit…

– Cuuuum!!!???

– Păi e mic, chel, nu înțelege nimic și urlă toată ziua fără motiv.

Cutia milei

Sinagoga rămăsese fără bani cu care să mai ajute oamenii săraci. Cutia milei era și ea goală… Așa că a doua zi de dimineață, casierul lipi pe ușa sinagogii un bilet:

-O femeie căsătorită din cartier are o legătură cu un bărbat necăsătorit. Dacă până mâine dimineață nu apare o bancnotă de 100 în cutia milei, voi fi nevoit să-i dezvălui numele.

A doua zi cutia milei conținea 30 de bancnote de 100, plus una de 50, cu un bilet: „Amână până mâine, să fac rost de bani!”

Alte bancuri amuzante

La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician. După mai multe pahare, discuția se încinge.

Croitorul:

– Croitoria a fost prima meserie din lume, oamenii nu puteau umbla dezbrăcați, trebuia să le facă cineva haine!

Cizmarul:

– Mai taci cu hainele tale, cu tot! Cizmăria a fost prima meserie din lume, oamenii puteau umbla dezbrăcați, că nu le era rușine pe atunci, dar dacă umblau desculți își loveau picioarele și nu mai puteau merge.

Electricianul:

– Fugiți, bă, de aici cu meseriile voastre de rahat, nu știați că meseria de electrician a fost prima meserie din lume!

Croitorul și cizmarul izbucnesc în râs, la care electricianul replică:

– Băi, când a zis Dumnezeu „Să se facă lumină!”, cine credeți că a tras cablurile?!

BANCUL ZILEI | Azi încep dieta

BANC | Adevărul despre întrunirile de 15, 20 și 30 de ani după terminarea liceului

Intra pe raziculacrimi.ro!
Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Azi încep dieta
Bancuri
BANCUL ZILEI | Azi încep dieta
Bancul de vineri | Bulă, avocatul și cele 2 vești
Bancuri
Bancul de vineri | Bulă, avocatul și cele 2 vești
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
Mediafax
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an...
Localitatea din România în care o casă cu două camere se vinde cu doar 9.500 de euro, acum, în martie 2026
Gandul.ro
Localitatea din România în care o casă cu două camere se vinde cu...
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Tarifele Andrei pentru concerte private în 2026. Cât plătesc mirii pentru un show
Adevarul
Tarifele Andrei pentru concerte private în 2026. Cât plătesc mirii pentru un show
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp...
Reforma ajutorului extern. SUA înființează Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar
Mediafax
Reforma ajutorului extern. SUA înființează Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar
Parteneri
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai...
Cine moşteneşte averea de 70.000.000 de dolari a lui Chuck Norris
Prosport.ro
Cine moşteneşte averea de 70.000.000 de dolari a lui Chuck Norris
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
Click.ro
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă!...
Chuck Norris a murit. Îndrăgitul actor avea 86 de ani
Digi 24
Chuck Norris a murit. Îndrăgitul actor avea 86 de ani
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că riscul unui conflict direct cu NATO crește
Digi24
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public,...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
go4it.ro
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Localitatea din România în care o casă cu două camere se vinde cu doar 9.500 de euro, acum, în martie 2026
Gandul.ro
Localitatea din România în care o casă cu două camere se vinde cu doar 9.500...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, ...
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
Destinația unde românii pot sta o săptămână all inclusive cu doar 230 de euro. Orașul arată spectaculos
Destinația unde românii pot sta o săptămână all inclusive cu doar 230 de euro. Orașul arată spectaculos
Fosta „fată de oraș” se pune la casa ei. Cine este vedeta care o va cununa + Un designer ...
Fosta „fată de oraș” se pune la casa ei. Cine este vedeta care o va cununa + Un designer celebru îi face rochiile de mireasă
Test de inteligență | Identificați polițistul ascuns în această iluzie optică
Test de inteligență | Identificați polițistul ascuns în această iluzie optică
Zodiile care își schimbă viața în ultimele zile din martie. Totul se întâmplă pe neașteptate
Zodiile care își schimbă viața în ultimele zile din martie. Totul se întâmplă pe neașteptate
Câte ouă trebuie să mâncăm maximum, pe săptămână. Mihaela Bilic a făcut calculul
Câte ouă trebuie să mâncăm maximum, pe săptămână. Mihaela Bilic a făcut calculul
Vezi toate știrile