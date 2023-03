Bancul sfârșitului de weekend | ”Domnule Tănase, aseară am ieșit cu fiica dumneavoastră”

Duminica este momentul perfect pentru a petrece timpul alături de familie și de cei dragi, dar, este esențial să fii cu zâmbetul pe buze. Din acest motiv, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc amuzant, care să marcheze așa cum se cuvine sfârșitul de weekend.

Bancul sfârșitului de weekend

„-Bună dimineața, domnule Tănase. Aseară am ieșit cu fata dumneavoastră și vreau să îmi cer scuze că nu a ajuns acasă la ora 22:30. Am întârziat pentru că am avut pană la mașină și mi-a luat ceva timp până am schimbat roata.

-Bună, tu ești pârlitul ăla cu Renault Megane, căruia i-am zis să nu o mai caute pe Anca sau ăla cu Opel Astra ruginit?

-Nu, domnule, eu am Audi Q8.

-Nu-mi mai zice ‘domnule’, zi-mi ‘tată socru’”

