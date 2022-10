BANCUL ZILEI | „Am aflat că în curând voi fi tată”

Bancul zilei. Doi prieteni stau de vorbă. Unul îl întreabă pe celălalt dacă se confruntă cu probleme, pentru că-l vede abătut. Răspunsul va stârni amuzament! Spor la râs!

– În ultimul timp te văd foarte prost dispus. Ai probleme?

– Am aflat că în curând voi fi tată.

– Și ce e rău în asta?

– Nevastă-mea nu a aflat încă.

Vezi și BANCUL ZILEI. „BUNĂ FRUMOASO, ŢI-O SPUN DIRECT CA SĂ NU NE MAI LUNGIM…”

Două prietene își împărtășesc experiențele conjugale

Două prietene se întâlnesc şi stau de vorbă.

– Am auzit că te-ai măritat. Felicitări! Povesteşte-mi cum este?

– Foarte frumos, în fiecare seară ne plimbăm prin parc, luăm o barcă şi mergem până în mijlocul lacului.

– Vai, ce romantic! Şi?

– Din mijlocul lacului el se întoarce cu barca, iar eu înot.

– Dar e mare distanţa! Nu ţi-e greu?

– Acum nu, că m-am obişnuit! Mai greu este până ies din sac.

Citește și BANC | O BLONDĂ LA DOCTOR: „ESTE ADEVĂRAT CĂ ASPIRINA ARE EFECT ANTICONCEPȚIONAL?”

Doi tineri își dau întâlnire

După ce și-au dat întâlnire pe Facebook, ea îl intreabă pe el:

– Ok, dar cum am să te recunosc?

– Voi fi într-o geacă neagră, blugi albaștri, înălțimea 1.80 fix, greutate 80 kg fix.

– Ok, eu am să fiu într-o fustă neagră cu un cântar și o ruletă în mână.

Vezi și BANCUL ZILEI | O BLONDĂ TRECE CU MAȘINA PESTE UN POLIȚIST. SUNĂ LA POLIȚIE ȘI ÎNTREABĂ

Bulă, familia și bordelul

Mama aude gălăgie în coridor, în toiul nopții. Iese din dormitor și îl vede pe Bulă cu o umbrelă în mână.

– Unde pleci în toiul nopții?

– La bordel.

– Ai tâmpit?! Mucosule! Treci la culcare imediat.

După vreo jumătate de oră iar aude gălăgie. Iar Bulă.

– Unde pleci iarăși?

– La bordel.

– Treci imediat în camera ta!

– Bine, atunci vedem noi cum ajunge tata acasă pe ploaia asta…

Citește și BANC | SE ÎNTOARCE BULĂ ACASĂ ȘI ÎL GĂSEȘTE PE ȘTRULĂ CU BUBULINA