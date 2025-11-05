Bancul zilei | ”Bună dimineața, raza mea de soare”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Discuția dintre doi prieteni te va amuza copios. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor la treabă!

– Bună dimineața, raza mea de soare.

– Buna dimineața, inima mea.

– Ai băut cafeluța, puiuț?

– Da, ursulețul meu, tu?

– Și eu, viața mea.

– Bă, Viorele, eu cred că noi nu avem iubite pentru că ne alintăm ca doi proști.

– Nu cred bă Alex.

Alte bancuri amuzante

O elevă plângea pe holul şcolii. Învăţătoarea o întreabă:

– De ce plângi?

– Un copil mi-a dat jos plăcinta!

– Dar a fost cu intenţie?

– Nu, a fost cu brânză.

La şcoală, învăţătoarea întreabă ce dă o găină

– Ouă, răspund elevii.

– Dar porcul ce ne dă?

– Cârnaţi, slănină…

– Şi vaca?

– Teme pentru acasă!

Doi prieteni:

– Ce ai face dacă ai ști că mâine ar fi sfârșitul lumii?!?

– Aș f**e tot ce mișcă! Tu?

– M-aș strădui să nu mă mișc!

Unde te duci așa inopinant?

– Vasile, unde te duci mă așa de inopinat, reflexiv si circumspect?

– Bă Ioane, mă duceam la toaletă, dar acum mă duc după un dicționar…

”De câte ori ne certăm ești foarte calmă”

– De cate ori ne certam tu esti foarte calma. Cum reusesti?

– Ma duc si spal vasul de toaleta.

– Si te calmeaza asta?

– Da, pentru ca il spal cu periuta ta de dinti!