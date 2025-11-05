Acasă » Bancuri » Bancul zilei | ”Bună dimineața, raza mea de soare”

Bancul zilei | ”Bună dimineața, raza mea de soare”

De: Irina Vlad 05/11/2025 | 08:16
Bancul zilei | ”Bună dimineața, raza mea de soare”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Discuția dintre doi prieteni te va amuza copios. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor la treabă!

– Bună dimineața, raza mea de soare.

– Buna dimineața, inima mea.

– Ai băut cafeluța, puiuț?

– Da, ursulețul meu, tu?

– Și eu, viața mea.

– Bă, Viorele, eu cred că noi nu avem iubite pentru că ne alintăm ca doi proști.

– Nu cred bă Alex.

sursă foto: Facebook @clopo

Alte bancuri amuzante

O elevă plângea pe holul şcolii. Învăţătoarea o întreabă:

– De ce plângi?

– Un copil mi-a dat jos plăcinta!

– Dar a fost cu intenţie?

– Nu, a fost cu brânză.

La şcoală, învăţătoarea întreabă ce dă o găină

– Ouă, răspund elevii.

– Dar porcul ce ne dă?

– Cârnaţi, slănină…

– Şi vaca?

– Teme pentru acasă!

Doi prieteni:

– Ce ai face dacă ai ști că mâine ar fi sfârșitul lumii?!?
– Aș f**e tot ce mișcă! Tu?
– M-aș strădui să nu mă mișc!

Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică pentru mii de turiști
Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică...
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig...

Unde te duci așa inopinant?

– Vasile, unde te duci mă așa de inopinat, reflexiv si circumspect?
– Bă Ioane, mă duceam la toaletă, dar acum mă duc după un dicționar…

”De câte ori ne certăm ești foarte calmă”

– De cate ori ne certam tu esti foarte calma. Cum reusesti?
– Ma duc si spal vasul de toaleta.
– Si te calmeaza asta?
– Da, pentru ca il spal cu periuta ta de dinti!

