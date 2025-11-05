Bancul zilei | ”Bună dimineața, raza mea de soare”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Discuția dintre doi prieteni te va amuza copios. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor la treabă!
– Bună dimineața, raza mea de soare.
– Buna dimineața, inima mea.
– Ai băut cafeluța, puiuț?
– Da, ursulețul meu, tu?
– Și eu, viața mea.
– Bă, Viorele, eu cred că noi nu avem iubite pentru că ne alintăm ca doi proști.
– Nu cred bă Alex.
O elevă plângea pe holul şcolii. Învăţătoarea o întreabă:
– De ce plângi?
– Un copil mi-a dat jos plăcinta!
– Dar a fost cu intenţie?
– Nu, a fost cu brânză.
– Ouă, răspund elevii.
– Dar porcul ce ne dă?
– Cârnaţi, slănină…
– Şi vaca?
– Teme pentru acasă!
– Ce ai face dacă ai ști că mâine ar fi sfârșitul lumii?!?
– Aș f**e tot ce mișcă! Tu?
– M-aș strădui să nu mă mișc!
– Vasile, unde te duci mă așa de inopinat, reflexiv si circumspect?
– Bă Ioane, mă duceam la toaletă, dar acum mă duc după un dicționar…
– De cate ori ne certam tu esti foarte calma. Cum reusesti?
– Ma duc si spal vasul de toaleta.
– Si te calmeaza asta?
– Da, pentru ca il spal cu periuta ta de dinti!