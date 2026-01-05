BANCUL ZILEI | Cum scăpăm de nervi și în 2026

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de luni. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună! Află și tu cum poți scăpa de nervi în 2026.
– Ce faci?
– Mi-a spus psihologul că atunci când am nervi să mă plimb.
– Unde ești acum?
– Aproape de Istanbul.
– De ce eşti aşa de nervos, Bulă?
– Pentru că pescuiesc.
– Dar credeam că pescuitul linişteşte.
– Doar pe cei care au permis.
O dentistă pregătește siringa pentru anestezia unui pacient. Pacientul începe scandalul:
– Nu vreau injecții!! Nu le suport! Mie să nu-mi faceți injecție!
Dentista începe atunci să agite o butelie cu protoxid de azot. Pacientul începe iarăși să țipe:
– Eu nu suport gazele! Și masca mă sufocă!
Dentista, enervată la culme și exasperată, scoate un spray pentru anestezie locală.
– Mie să nu-mi băgați așa ceva în gură. Nu suport așa ceva, vomit!!
Dentista, spume de nervi, îi întinde o pilulă:
– În cazul ăsta luați o Viagra.
Bărbatul mirat:
– Păi și la ce-mi folosește?
– Să aveți de ce să vă țineți când scot măseaua…
Acolo îngerul de serviciu îi duce pe o plajă plină de palmieri şi cu o casă superbă şi le spune:
-Acum tot ce aveţi de făcut în Rai este să staţi aici şi să vă bucuraţi de toate.
Moşul se întoarce către babă şi îi zice:
-Vezi ce proastă ai fost? Puteam să fim aici de 10 ani, dar tu nuuuuu. Tu voiai băi de nămol şi meniu sănătos.