Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Cum se scrie cuvântul „alcool”, de fapt

BANCUL ZILEI | Cum se scrie cuvântul „alcool”, de fapt

De: Alina Drăgan 29/11/2025 | 11:22
BANCUL ZILEI | Cum se scrie cuvântul alcool, de fapt

Este weekend, zi de relaxare și voie bună. Dăm startul cu un banc, care cu siguranță o să te amuze copios. Problema care se pune în discuție astăzi este cum se scrie, de fapt, cuvântul „alcool”. Deznodământul este hilar. 

Iată bancul zilei:

Cuvântul „alcool” se scrie corect „alcool”.

Multă lume pune al doilea „o” în locul primului „o”. Ceea ce e total greșit.

Motociclistul și polițistul de la Rutieră

Un motociclist din Brăila, în drum spre Brașov. La Ploiești îl oprește Rutiera.

– Actele la control, ia să vedem semnalizarea, faruri, totul OK.Unde mergeți?

– Cu prietena mea, la Brașov…

– Păi sunteți singur…

Se întoarce speriat motociclistul și vede că polițiștul are dreptate.

-De aia mi-era mie frig la spate de pe la Mizil…

Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre...
TOP 20 – Cele mai bogate cântărețe din România. Ce averi au Andra Maruță, Delia și cine este pe primul loc, de fapt
TOP 20 – Cele mai bogate cântărețe din România. Ce averi au Andra...

Alte bancuri amuzante

Bulă se duce la o primă întâlnire cu o tipă agățată pe Facebook. Pentru cazul în care pozele nu s-ar fi potrivit cu realitatea și nu i-ar fi plăcut de ea, a aranjat cu prietenul lui, Ștrulă, să îl sune după un sfert de oră, ca să își asigure o scuză pentru a pleca, din cauza unei așa-zise situații de urgență.

Se întâlnesc cei doi într-o cafenea, comandă câte o cafea și schimbă câteva vorbe, dar este clar că lui Bulă nu îi place deloc tipa. După 15 minute, îi sună telefonul. După ce vorbește la telefon, afișează o față tristă și îngrijorată. Îi spune tipei:

– Îmi pare rău, dar trebuie să plec. Bunicul meu tocmai a murit.

– Slavă Domnului! Dacă nu murea al tău, ar fi murit al meu…

 

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

BANCUL ZILEI | Rața, pisica și porcul

BANCUL ZILEI | Sărăcia în 2025

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANC | Mașina lui Bulă
Știri
BANC | Mașina lui Bulă
Bancul de weekend | „Și zici că te-a părăsit?”
Bancuri
Bancul de weekend | „Și zici că te-a părăsit?”
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub...
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa
Gandul.ro
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă chinui cu 3.000 de lei, dacă Dumnezeu a lăsat să fac bani?”
Adevarul
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă...
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de...
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Salvamontiștii vă cer ajutorul ca să-l găsească pe George, pierdut de o săptămână în Bucegi
Digi 24
Salvamontiștii vă cer ajutorul ca să-l găsească pe George, pierdut de o săptămână în Bucegi
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei se epuizează
Digi24
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei se epuizează
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa
Gandul.ro
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre cele mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 2 alimente pe care trebuie să le consumi înainte de somn. Te vor ajuta să dormi
Cele 2 alimente pe care trebuie să le consumi înainte de somn. Te vor ajuta să dormi
Test de inteligență | Identificați cele 3 diferențe dintre cele două prezentatoare ale rubricii ...
Test de inteligență | Identificați cele 3 diferențe dintre cele două prezentatoare ale rubricii Meteo
Mii de avioane au fost blocate la sol! E alertă în lumea întreagă
Mii de avioane au fost blocate la sol! E alertă în lumea întreagă
Cele 3 zodii care își vor rescrie destinul! Se întâmplă de pe 1 decembrie 2025
Cele 3 zodii care își vor rescrie destinul! Se întâmplă de pe 1 decembrie 2025
Ispita Cristina, cel mai mare fail chiar de ziua ei! Cum au reacționat fanii când au văzut-o mâncând ...
Ispita Cristina, cel mai mare fail chiar de ziua ei! Cum au reacționat fanii când au văzut-o mâncând tort de pe jos
Michelle Obama divorțează în secret de Barack?! Speculațiile care au înnebunit internetul
Michelle Obama divorțează în secret de Barack?! Speculațiile care au înnebunit internetul
Vezi toate știrile
×