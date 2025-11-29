BANCUL ZILEI | Cum se scrie cuvântul „alcool”, de fapt

Este weekend, zi de relaxare și voie bună. Dăm startul cu un banc, care cu siguranță o să te amuze copios. Problema care se pune în discuție astăzi este cum se scrie, de fapt, cuvântul „alcool”. Deznodământul este hilar.
Iată bancul zilei:
Cuvântul „alcool” se scrie corect „alcool”.
Multă lume pune al doilea „o” în locul primului „o”. Ceea ce e total greșit.
Un motociclist din Brăila, în drum spre Brașov. La Ploiești îl oprește Rutiera.
– Actele la control, ia să vedem semnalizarea, faruri, totul OK.Unde mergeți?
– Cu prietena mea, la Brașov…
– Păi sunteți singur…
Se întoarce speriat motociclistul și vede că polițiștul are dreptate.
-De aia mi-era mie frig la spate de pe la Mizil…
Bulă se duce la o primă întâlnire cu o tipă agățată pe Facebook. Pentru cazul în care pozele nu s-ar fi potrivit cu realitatea și nu i-ar fi plăcut de ea, a aranjat cu prietenul lui, Ștrulă, să îl sune după un sfert de oră, ca să își asigure o scuză pentru a pleca, din cauza unei așa-zise situații de urgență.
Se întâlnesc cei doi într-o cafenea, comandă câte o cafea și schimbă câteva vorbe, dar este clar că lui Bulă nu îi place deloc tipa. După 15 minute, îi sună telefonul. După ce vorbește la telefon, afișează o față tristă și îngrijorată. Îi spune tipei:
– Îmi pare rău, dar trebuie să plec. Bunicul meu tocmai a murit.
– Slavă Domnului! Dacă nu murea al tău, ar fi murit al meu…
– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?
– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.
– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.
– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.
PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.
BANCUL ZILEI | Rața, pisica și porcul