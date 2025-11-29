BANCUL ZILEI | Cum se scrie cuvântul „alcool”, de fapt

Este weekend, zi de relaxare și voie bună. Dăm startul cu un banc, care cu siguranță o să te amuze copios. Problema care se pune în discuție astăzi este cum se scrie, de fapt, cuvântul „alcool”. Deznodământul este hilar.

Iată bancul zilei:

Cuvântul „alcool” se scrie corect „alcool”.

Multă lume pune al doilea „o” în locul primului „o”. Ceea ce e total greșit.

Motociclistul și polițistul de la Rutieră

Un motociclist din Brăila, în drum spre Brașov. La Ploiești îl oprește Rutiera.

– Actele la control, ia să vedem semnalizarea, faruri, totul OK.Unde mergeți?

– Cu prietena mea, la Brașov…

– Păi sunteți singur…

Se întoarce speriat motociclistul și vede că polițiștul are dreptate.

-De aia mi-era mie frig la spate de pe la Mizil…

Alte bancuri amuzante

Bulă se duce la o primă întâlnire cu o tipă agățată pe Facebook. Pentru cazul în care pozele nu s-ar fi potrivit cu realitatea și nu i-ar fi plăcut de ea, a aranjat cu prietenul lui, Ștrulă, să îl sune după un sfert de oră, ca să își asigure o scuză pentru a pleca, din cauza unei așa-zise situații de urgență.

Se întâlnesc cei doi într-o cafenea, comandă câte o cafea și schimbă câteva vorbe, dar este clar că lui Bulă nu îi place deloc tipa. După 15 minute, îi sună telefonul. După ce vorbește la telefon, afișează o față tristă și îngrijorată. Îi spune tipei:

– Îmi pare rău, dar trebuie să plec. Bunicul meu tocmai a murit.

– Slavă Domnului! Dacă nu murea al tău, ar fi murit al meu…

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

