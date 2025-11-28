Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Rața, pisica și porcul

BANCUL ZILEI | Rața, pisica și porcul

De: Mirela Loșniță 28/11/2025 | 10:07
BANCUL ZILEI | Rața, pisica și porcul

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei, menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Este vineri, așa că ar trebui să fie și voie bună. Luați-vă câteva momente și bucurați-vă de gluma pe care o propunem astăzi. Spor la râsete!

– Ce zice rața?
– Mac-mac.
– Ce zice pisica?
– Miau-miau.
– Ce zice porcul?
– lubito, îți jur, e doar o colegă!

Banc bonus: Soțul care nu vrea să cheltuiască 10 lei

Înainte să se întoarcă din delegație, bărbatul nu a telefonat șotiei cum făcea de obicei pentru că nu voia să cheltuiască zece lei.

Ajunge acasă, intră și când se duce în dormitor o găsește pe soție dormind în brațele unui necunoscut. Omul, fără să-i deranjeze, și-a luat valiza și a plecat. S-a așezat pe o bancă de vis-a-vis, și-a aprins o țigară si după ce a fumat-o s-a îndreptat îngândurat spre cel mai apropiat telefon, a scos zece lei și a sunat acasă:

TABEL | Cât costă să crești un copil (până la 18 ani) în România, în funcție de orașul în care locuiești
TABEL | Cât costă să crești un copil (până la 18 ani) în...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

– lubita, te sun din gară și voi ajunge cam într-o oră, hai că vorbim când ne vedem, te pup!

Când s-a întors acasă a găsit cada pregătită cu apă fierbinte, plină de spumante, halatul și prosoapele de baie pregătite, mâncarea aburindă pe masă cu vinul preferat. A privit și s-a gândit:

– Decât să pierd toate astea, mai bine pierd zece lei.

Banc bonus: Lampa lui Aladin

O femeie găsește lampa lui Aladdin. Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…

Vreau ca soțul meu să mă privească doar pe mine…

– Eu să fiu unica din viața lui…

– Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…

– Când se ridică, să fiu primul lucru pe care-i apucă…

– Să nu mă lase niciodată singură, nici când merge la baie…

– Să călătorească întotdeauna cu mine…

– Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…

– Să nu mă lase niciodată-n pace si să mă ia oriunde cu el…

Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.

Bancul sfârșitului de săptămână | „Pe primul loc la tine e fotbalul”

BANCUL ZILEI | Promisiuni conjugale

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANC | Fapta bună a lui Bulă
Bancuri
BANC | Fapta bună a lui Bulă
BANC | Englezul și polițistul român
Bancuri
BANC | Englezul și polițistul român
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din...
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200 de euro pe lună, dar aici am ajuns să-i câștig într-o săptămână”
Gandul.ro
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România,...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți, asociat cu o boală hepatică gravă
Adevarul
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți,...
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Digi24
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor...
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Bolojan, reacție de ultimă oră despre CV-ul lui Moșteanu. Ce i-a spus ministrului Apărării
Digi 24
Bolojan, reacție de ultimă oră despre CV-ul lui Moșteanu. Ce i-a spus ministrului Apărării
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani
Digi24
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200 de euro pe lună, dar aici am ajuns să-i câștig într-o săptămână”
Gandul.ro
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut ispita Teo după ce ‘fosta’ Ella Vișan i-a trimis ‘călduțe’ prin ...
Ce a făcut ispita Teo după ce ‘fosta’ Ella Vișan i-a trimis ‘călduțe’ prin intermediul Cancan! Avem dovada
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta ...
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se complică! Ce au cerut autoritățile
S-au despărțit din nou?! Fosta vedetă Kanal D a fost surprinsă fără iubit, înaintea sărbătorilor
S-au despărțit din nou?! Fosta vedetă Kanal D a fost surprinsă fără iubit, înaintea sărbătorilor
Carmen Grebenișan, transformare uimitoare la două luni după naștere. Cum a reușit să se recupereze ...
Carmen Grebenișan, transformare uimitoare la două luni după naștere. Cum a reușit să se recupereze atât de rapid
Nu este nicio glumă! Cât plătește Dorian Popa la CASCO pentru Rolls-Royce-ul său, pe an
Nu este nicio glumă! Cât plătește Dorian Popa la CASCO pentru Rolls-Royce-ul său, pe an
Adina Buzatu e J.Lo de România: „Mă pregătesc intens pentru nuntă” | EXCLUSIV
Adina Buzatu e J.Lo de România: „Mă pregătesc intens pentru nuntă” | EXCLUSIV
Vezi toate știrile
×