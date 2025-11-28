BANCUL ZILEI | Rața, pisica și porcul

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei, menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Este vineri, așa că ar trebui să fie și voie bună. Luați-vă câteva momente și bucurați-vă de gluma pe care o propunem astăzi. Spor la râsete!

– Ce zice rața?

– Mac-mac.

– Ce zice pisica?

– Miau-miau.

– Ce zice porcul?

– lubito, îți jur, e doar o colegă!

Banc bonus: Soțul care nu vrea să cheltuiască 10 lei

Înainte să se întoarcă din delegație, bărbatul nu a telefonat șotiei cum făcea de obicei pentru că nu voia să cheltuiască zece lei.

Ajunge acasă, intră și când se duce în dormitor o găsește pe soție dormind în brațele unui necunoscut. Omul, fără să-i deranjeze, și-a luat valiza și a plecat. S-a așezat pe o bancă de vis-a-vis, și-a aprins o țigară si după ce a fumat-o s-a îndreptat îngândurat spre cel mai apropiat telefon, a scos zece lei și a sunat acasă:

– lubita, te sun din gară și voi ajunge cam într-o oră, hai că vorbim când ne vedem, te pup!

Când s-a întors acasă a găsit cada pregătită cu apă fierbinte, plină de spumante, halatul și prosoapele de baie pregătite, mâncarea aburindă pe masă cu vinul preferat. A privit și s-a gândit:

– Decât să pierd toate astea, mai bine pierd zece lei.

Banc bonus: Lampa lui Aladin

O femeie găsește lampa lui Aladdin. Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…

– Vreau ca soțul meu să mă privească doar pe mine…

– Eu să fiu unica din viața lui…

– Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…

– Când se ridică, să fiu primul lucru pe care-i apucă…

– Să nu mă lase niciodată singură, nici când merge la baie…

– Să călătorească întotdeauna cu mine…

– Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…

– Să nu mă lase niciodată-n pace si să mă ia oriunde cu el…

Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.

