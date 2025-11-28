BANCUL ZILEI | Rața, pisica și porcul

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei, menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Este vineri, așa că ar trebui să fie și voie bună. Luați-vă câteva momente și bucurați-vă de gluma pe care o propunem astăzi. Spor la râsete!
– Ce zice rața?
– Mac-mac.
– Ce zice pisica?
– Miau-miau.
– Ce zice porcul?
– lubito, îți jur, e doar o colegă!
Înainte să se întoarcă din delegație, bărbatul nu a telefonat șotiei cum făcea de obicei pentru că nu voia să cheltuiască zece lei.
Ajunge acasă, intră și când se duce în dormitor o găsește pe soție dormind în brațele unui necunoscut. Omul, fără să-i deranjeze, și-a luat valiza și a plecat. S-a așezat pe o bancă de vis-a-vis, și-a aprins o țigară si după ce a fumat-o s-a îndreptat îngândurat spre cel mai apropiat telefon, a scos zece lei și a sunat acasă:
– lubita, te sun din gară și voi ajunge cam într-o oră, hai că vorbim când ne vedem, te pup!
Când s-a întors acasă a găsit cada pregătită cu apă fierbinte, plină de spumante, halatul și prosoapele de baie pregătite, mâncarea aburindă pe masă cu vinul preferat. A privit și s-a gândit:
– Decât să pierd toate astea, mai bine pierd zece lei.
O femeie găsește lampa lui Aladdin. Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…
– Vreau ca soțul meu să mă privească doar pe mine…
– Eu să fiu unica din viața lui…
– Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…
– Când se ridică, să fiu primul lucru pe care-i apucă…
– Să nu mă lase niciodată singură, nici când merge la baie…
– Să călătorească întotdeauna cu mine…
– Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…
– Să nu mă lase niciodată-n pace si să mă ia oriunde cu el…
Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.
