BANCUL ZILEI | Promisiuni conjugale

– Mi-ai zis că după ce ne căsătorim pot să mă duc cu băieții la bere.

– Ai răbdare măcar să ieșim din biserică…

Ban bonus: Un puști stă de vorbă cu un bărbat care a ieșit dintr-un bordel

Un puști vede un cetățean ieșind dintr-un bordel și se ia după el.

– Nene, am văzut de unde ai ieșit!

– Mă copile, ia de aici un ban și lasă-mă-n pace!

Puștiul îl urmărește până acasă:

– Acum știu și unde stai!

– Mă drace, mai ia de la nenea un ban, dar uită tot, da?

Puștiul pleacă acasă, însă mama sa îl surprinde numărându-și banii. Întrebat despre proveniența lor, puștiul recunoaște, iar mama îl pune să se spovedească. Copilul merge a doua zi la biserică și, când să-i pună preotul patrafirul pe cap, puștiul zice:

– Nene, acum știu și unde lucrezi!

Banc bonus: Femeia fierbinte

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

– Bună ziua…

– Sunt fierbinte, ce doriți?

– Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

– Alo? Aș dori…

– Alo… sunt fierbinte…

– Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

– Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

– Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Banc bonus: Soția norocoasă

Vine soţia acasă și zice soțului:

– N-o să-și vină să crezi ce norocoasă sunt!

– Treceam ieri dimineață pe lângă coşurile de gunoi și când văd deasupra o pereche de pantofi superbi, mărmirea mea. Uite-i!

– Da?! Mamă, ce noroc!

Peste vreo trei zile soţia iar povestește:

– Deci aşa noroc nu se poate! leri intru pe gangul de la magazin și când mă uit pe un cuier, ce să vezi, o blană de nurcă nou-nouţă!

– Doamne, ce noroc pe tine!

– Mie nu-mi merge deloc, ieri când să mă culc, am găsit sub pernă o pereche de chiloţi – zic ce noroc, când colo nu erau mărimea mea!

