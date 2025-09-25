BANCUL ZILEI | Promisiuni conjugale

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un banc menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Fie că sunteți la muncă, acasă sau în autobuz, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă savuroasă. Este vorba despre un dialog între doi tineri căsătoriți. Spor la râsete și voie bună!
– Mi-ai zis că după ce ne căsătorim pot să mă duc cu băieții la bere.
– Ai răbdare măcar să ieșim din biserică…
Un puști vede un cetățean ieșind dintr-un bordel și se ia după el.
– Nene, am văzut de unde ai ieșit!
– Mă copile, ia de aici un ban și lasă-mă-n pace!
Puștiul îl urmărește până acasă:
– Acum știu și unde stai!
– Mă drace, mai ia de la nenea un ban, dar uită tot, da?
Puștiul pleacă acasă, însă mama sa îl surprinde numărându-și banii. Întrebat despre proveniența lor, puștiul recunoaște, iar mama îl pune să se spovedească. Copilul merge a doua zi la biserică și, când să-i pună preotul patrafirul pe cap, puștiul zice:
– Nene, acum știu și unde lucrezi!
Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:
– Bună ziua…
– Sunt fierbinte, ce doriți?
– Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.
– Alo? Aș dori…
– Alo… sunt fierbinte…
– Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:
– Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.
– Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.
Vine soţia acasă și zice soțului:
– N-o să-și vină să crezi ce norocoasă sunt!
– Treceam ieri dimineață pe lângă coşurile de gunoi și când văd deasupra o pereche de pantofi superbi, mărmirea mea. Uite-i!
– Da?! Mamă, ce noroc!
Peste vreo trei zile soţia iar povestește:
– Deci aşa noroc nu se poate! leri intru pe gangul de la magazin și când mă uit pe un cuier, ce să vezi, o blană de nurcă nou-nouţă!
– Doamne, ce noroc pe tine!
– Mie nu-mi merge deloc, ieri când să mă culc, am găsit sub pernă o pereche de chiloţi – zic ce noroc, când colo nu erau mărimea mea!
