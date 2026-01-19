Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Diferența dintre anul 2026 și anul 1986

BANCUL ZILEI | Diferența dintre anul 2026 și anul 1986

De: Irina Vlad 19/01/2026 | 15:36
BANCUL ZILEI | Diferența dintre anul 2026 și anul 1986
BANCUL ZILEI | Diferența dintre anul 2026 și anul 1986

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de luni: diferența dintre anul 2016 și anul 1986. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor la treabă!

– Acum 40 de ani stăteam la coadă să prindem o sticlă de lapte.

– Acum stăm la coadă să scăpăm de ea.

– Românul n-a avut niciodată o relație simplă cu sticla.

Un tip beat mergea în patru labe pe trotuar

La un moment dat îi alunecă o mână şi se loveşte cu capul de caldarâm. Continuă să meargă în patru labe şi din nou îi alunecă o mână şi se loveşte la cap. După încă doi metri de mers în patru labe dă cu ochii de o pereche de picioare mişto. Ridică ochii şi vede o fată care se uita scârbită la el.
-Ce faci, fă? o întreabă beţivul.

-Fac trotuarul, răspunde fata jignită.

-Păi, fă-l dracului mai moale, că mă doare capul.

Doi beţivi mergeau spre casă

Unu se tinea de gard, altul prin sanţ.

Cel de la gard:

-Bă, esti mort de beat. Mergi prin şanţ.

Celălălt:

-Da’ tu ce-o să faci când se termină gardu’?

