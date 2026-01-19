BANCUL ZILEI | Diferența dintre anul 2026 și anul 1986

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de luni: diferența dintre anul 2016 și anul 1986. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor la treabă!
– Acum 40 de ani stăteam la coadă să prindem o sticlă de lapte.
– Acum stăm la coadă să scăpăm de ea.
– Românul n-a avut niciodată o relație simplă cu sticla.
La un moment dat îi alunecă o mână şi se loveşte cu capul de caldarâm. Continuă să meargă în patru labe şi din nou îi alunecă o mână şi se loveşte la cap. După încă doi metri de mers în patru labe dă cu ochii de o pereche de picioare mişto. Ridică ochii şi vede o fată care se uita scârbită la el.
-Ce faci, fă? o întreabă beţivul.
-Fac trotuarul, răspunde fata jignită.
-Păi, fă-l dracului mai moale, că mă doare capul.
Unu se tinea de gard, altul prin sanţ.
Cel de la gard:
-Bă, esti mort de beat. Mergi prin şanţ.
Celălălt:
-Da’ tu ce-o să faci când se termină gardu’?