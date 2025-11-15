Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Din greșeală, vțm. Mi-a căzut zacuscă pe telefon”

De: Irina Vlad 15/11/2025 | 11:53
Discuția online dintre o femeie și un bărbat te va face să râzi cu gura până la urechi. 

– Bună, am văzut că mi-ai dat ”ador” la o poză și vreau să te întreb dacă vrei să ne cunoaștem.

– Din greșeală vțm, mi-a căzut zacuscă pe telefon și ștergeam ecranul.

Alte bancuri amuzante

Măria către Ion, care era în curte:
-Ioane vino-n casă că plouă.
– Lasă că plouă şi afară.

Ion vine acasă beat-criță

Ion vine acasă beat-criţă şi găseşte uşa încuiată.
– Mărie, deschide uşa! strigă Ion.
– Nu-ţi deschid Ioane, că eşti beat!
– Mărie, deschide uşa!
– Nu-ţi deschid, Ioane!
– Mărie, am un buchet de trandafiri pentru cea mai frumoasă femeie din lume!
Auzind acestea Maria super încântată îi deschide, însă Ion nu avea nimic.
– Şi buchetul de trandafiri?

Ion şi Maria în pat:

– Mă Ioane, mie mi-e cam frig…
– Pune o pPtura pe tine!
– Tot mi-e frig.
– Si ce vrei sa-ti fac?
– Pai, ştii, când mama ii zicea lu` tata că îi e frig, el o lua în braţe…
– Şi de unde vrei să-l iau eu pe tac-tu la ora asta?

Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două sarmale și o porție de clătite
Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
