BANCUL ZILEI | „Din greșeală, vțm. Mi-a căzut zacuscă pe telefon”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Discuția online dintre o femeie și un bărbat te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit?
– Bună, am văzut că mi-ai dat ”ador” la o poză și vreau să te întreb dacă vrei să ne cunoaștem.
– Din greșeală vțm, mi-a căzut zacuscă pe telefon și ștergeam ecranul.
Măria către Ion, care era în curte:
-Ioane vino-n casă că plouă.
– Lasă că plouă şi afară.
Ion vine acasă beat-criţă şi găseşte uşa încuiată.
– Mărie, deschide uşa! strigă Ion.
– Nu-ţi deschid Ioane, că eşti beat!
– Mărie, deschide uşa!
– Nu-ţi deschid, Ioane!
– Mărie, am un buchet de trandafiri pentru cea mai frumoasă femeie din lume!
Auzind acestea Maria super încântată îi deschide, însă Ion nu avea nimic.
– Şi buchetul de trandafiri?
– Mă Ioane, mie mi-e cam frig…
– Pune o pPtura pe tine!
– Tot mi-e frig.
– Si ce vrei sa-ti fac?
– Pai, ştii, când mama ii zicea lu` tata că îi e frig, el o lua în braţe…
– Şi de unde vrei să-l iau eu pe tac-tu la ora asta?