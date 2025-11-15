BANCUL ZILEI | „Din greșeală, vțm. Mi-a căzut zacuscă pe telefon”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Discuția online dintre o femeie și un bărbat te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit?

– Bună, am văzut că mi-ai dat ”ador” la o poză și vreau să te întreb dacă vrei să ne cunoaștem.

– Din greșeală vțm, mi-a căzut zacuscă pe telefon și ștergeam ecranul.

Alte bancuri amuzante

Măria către Ion, care era în curte:

-Ioane vino-n casă că plouă.

– Lasă că plouă şi afară.

Ion vine acasă beat-criță

Ion vine acasă beat-criţă şi găseşte uşa încuiată.

– Mărie, deschide uşa! strigă Ion.

– Nu-ţi deschid Ioane, că eşti beat!

– Mărie, deschide uşa!

– Nu-ţi deschid, Ioane!

– Mărie, am un buchet de trandafiri pentru cea mai frumoasă femeie din lume!

Auzind acestea Maria super încântată îi deschide, însă Ion nu avea nimic.

– Şi buchetul de trandafiri?

Ion şi Maria în pat:

– Mă Ioane, mie mi-e cam frig…

– Pune o pPtura pe tine!

– Tot mi-e frig.

– Si ce vrei sa-ti fac?

– Pai, ştii, când mama ii zicea lu` tata că îi e frig, el o lua în braţe…

– Şi de unde vrei să-l iau eu pe tac-tu la ora asta?