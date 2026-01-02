BANCUL ZILEI | Ion, Gheorghe și Regele Charles

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagoniștii de astăzi sunt Ion și Gheorghe, locuitori ai satului Viscri. Cei doi vorbesc despre Charles, iar deznodământul este hilar.

Ion și Gheorghe din Viscri:

– Mai știi ceva de Charles?

– E la muncă-n Anglia!

Fermierul și procurorul DNA

Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei și ajunge la o fermă:

– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale !

– Nici o problemă, puteți cauta unde doriți, mai puțin pe câmpul din dreapta, îi răspunse fermierul.

Atunci procurorul își scoate legitimația și i-o lipește de față:

– Vezi asta ? Sunt procuror DNA și caut unde vreau eu, nu unde îmi spui tu ! Ai înțeles ?

– Bine, mă scuzați, îi răspunse fermierul și își continuă treburile în gospodărie.

Nu trec nici 10 minute și pe câmpul respectiv, procurorul alerga de zor și țipa după ajutor, urmărit fiind de un taur cu spume la gură.

Fermierul lasă sculele din mână și aleargă imediat la gard, strigând către procuror:

– Arată-i legitimația ! Arată-i legitimația!

Alte bancuri amuzante

Un cangur scapă de la zoo. Urmărire, furișări, în final cangurul e capturat și adus înapoi la zoo.

Directorul pune să fie înălțat gardul arcului de la trei la cinci metri.

A doua zi, iar evadează cangurul, iar urmăriri, etc., este din nou adus înapoi și directorul pune să fie înălțat gardul la șapte metri.

Gorila din cușca de alături întreabă cangurul:

– Cât de înalt trebuie ăștia să facă gardul ca să nu mai poți evada?

– Pot să-l facă și de 100 de metri dacă lasă poarta deschisă!

