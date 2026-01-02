Acasă » Știri » BANCUL ZILEI | Ion, Gheorghe și Regele Charles

BANCUL ZILEI | Ion, Gheorghe și Regele Charles

De: Alina Drăgan 02/01/2026 | 16:23
BANCUL ZILEI | Ion, Gheorghe și Regele Charles

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagoniștii de astăzi sunt Ion și Gheorghe, locuitori ai satului Viscri. Cei doi vorbesc despre Charles, iar deznodământul este hilar.

Ion și Gheorghe din Viscri:

– Mai știi ceva de Charles?

– E la muncă-n Anglia!

Fermierul și procurorul DNA

Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei și ajunge la o fermă:

– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale !

– Nici o problemă, puteți cauta unde doriți, mai puțin pe câmpul din dreapta, îi răspunse fermierul.

Atunci procurorul își scoate legitimația și i-o lipește de față:

– Vezi asta ? Sunt procuror DNA și caut unde vreau eu, nu unde îmi spui tu ! Ai înțeles ?

– Bine, mă scuzați, îi răspunse fermierul și își continuă treburile în gospodărie.

Nu trec nici 10 minute și pe câmpul respectiv, procurorul alerga de zor și țipa după ajutor, urmărit fiind de un taur cu spume la gură.

Fermierul lasă sculele din mână și aleargă imediat la gard, strigând către procuror:

– Arată-i legitimația ! Arată-i legitimația!

Alte bancuri amuzante

Un cangur scapă de la zoo. Urmărire, furișări, în final cangurul e capturat și adus înapoi la zoo.

Directorul pune să fie înălțat gardul arcului de la trei la cinci metri.

A doua zi, iar evadează cangurul, iar urmăriri, etc., este din nou adus înapoi și directorul pune să fie înălțat gardul la șapte metri.

Gorila din cușca de alături întreabă cangurul:

– Cât de înalt trebuie ăștia să facă gardul ca să nu mai poți evada?

– Pot să-l facă și de 100 de metri dacă lasă poarta deschisă!

BANCUL ZILEI | De ce să nu exagerezi cu băutura în noaptea de Revelion

Bancul de An Nou | Sergiu Mecanicul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Te-ai însura cu o româncă?” Cum a răspuns acest srilankez din Craiova la această întrebare
Știri
„Te-ai însura cu o româncă?” Cum a răspuns acest srilankez din Craiova la această întrebare
Sfârșit tragic pentru Marcel, un gălățean de 33 de ani. A fost ucis de prietenul său, în prima zi din an
Știri
Sfârșit tragic pentru Marcel, un gălățean de 33 de ani. A fost ucis de prietenul său, în prima…
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Mediafax
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se stingă din viață
Prosport.ro
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei...
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să...
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Mediafax
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
FOTO. Natalia Mateuț, hot în costum de baie: „Fără filtru”
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, hot în costum de baie: „Fără filtru”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Click.ro
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi 24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la...
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Lansarea Trump Phone întârzie din nou: ce știm despre preț și specificații
go4it.ro
Lansarea Trump Phone întârzie din nou: ce știm despre preț și specificații
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Te-ai însura cu o româncă?” Cum a răspuns acest srilankez din Craiova la această întrebare
„Te-ai însura cu o româncă?” Cum a răspuns acest srilankez din Craiova la această întrebare
Sfârșit tragic pentru Marcel, un gălățean de 33 de ani. A fost ucis de prietenul său, în prima ...
Sfârșit tragic pentru Marcel, un gălățean de 33 de ani. A fost ucis de prietenul său, în prima zi din an
Tradiții neobișnuite de Anul Nou în Europa. De la baia în ape înghețate, până la concerte și ...
Tradiții neobișnuite de Anul Nou în Europa. De la baia în ape înghețate, până la concerte și parade fastuoase
Laura Cosoi, însărcinată pentru a 5-a oară! A făcut anunțul chiar de ziua ei de naștere: ”Mulțumim, ...
Laura Cosoi, însărcinată pentru a 5-a oară! A făcut anunțul chiar de ziua ei de naștere: ”Mulțumim, Doamne, pentru darul primit!”
Cât a costat rochia purtată de Raluka la Protevelion 2026. Cine este creatoarea ținutei all-black
Cât a costat rochia purtată de Raluka la Protevelion 2026. Cine este creatoarea ținutei all-black
De ce dorm copiii nordicilor afară iarna. Fac asta chiar și la -20 de grade Celsius
De ce dorm copiii nordicilor afară iarna. Fac asta chiar și la -20 de grade Celsius
Vezi toate știrile
×