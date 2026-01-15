Acasă » Știri » BANCUL ZILEI | „Iuby” și tata

BANCUL ZILEI | „Iuby” și tata

De: Alina Drăgan 15/01/2026 | 16:57
BANCUL ZILEI | Iuby și tata

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonista de astăzi este o tânără care este foarte bucuroasă că iubitul și tatăl ei se înțeleg foarte bine. Deznodământul este hilar.

– Vai fată nu îmi vine să cred, așa de bine se înțelege iuby meu cu tata.

– Normal, doar au fost colegi de bancă.

Banc de pe vremea lui Ceaușescu

Mitică, un bărbat plăpând, n-a prea avut noroc în căsătorie. Prima lui soţie, activistă de partid, noaptea în pat, îi tot spunea:

– Mai mult şi mai bine, Mitică!

A doua, era profesoară:

– Repetă, Mitică! îi tot spunea.

A treia, farmacistă, îl înnebunise:

– Mitică, de trei ori pe zi: dimineaţa, la prânz şi seara.

Dar acum, cu a patra, a avut noroc: inginer agronom. A fost înţelegătoare:

– Mitică, numai când poţi; pentru restul, chemăm soldaţii şi studenţii!

Alte bancuri amuzante

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecare vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cresc salariile pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează
Știri
Cresc salariile pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează
Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! Oare pregătește reapariția la TV?!
Știri
Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! Oare pregătește reapariția…
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la...
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul!
Gandul.ro
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău semn
Adevarul
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Studioul faimos de la Hollywood care nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai bun film
go4it.ro
Studioul faimos de la Hollywood care nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai...
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul!
Gandul.ro
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors, în maximum 7 secunde
Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors, în maximum 7 secunde
Cresc salariile pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează
Cresc salariile pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează
Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! ...
Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! Oare pregătește reapariția la TV?!
Cum a primit Andra vestea că Măruță rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Nu a aflat peste noapte”
Cum a primit Andra vestea că Măruță rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Nu a aflat peste noapte”
Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”! Ce i-a descoperit medicul la ...
Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”! Ce i-a descoperit medicul la operație? „Habar nu aveam”
Ultima oră. Criminalul fugar a fost prins într-un mall din Cluj. A fost recunoscut de un trecător
Ultima oră. Criminalul fugar a fost prins într-un mall din Cluj. A fost recunoscut de un trecător
Vezi toate știrile
×