Bancul de joi | Bulă și pastilele contra lenei

De: Redacția CANCAN 15/01/2026 | 07:10
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze!

– Aveți pastile contra lenei?
– Avem, domnule Bulă.
– Dacă vă rog, îmi băgați și mie una în gură?

Alte bancuri amuzante

”Ion cu soția în vizită la Gelu. Jucând cărți la masă, Ion scapă o carte sub masă și când se apleacă s-o ia bagă de seamă că soția lui Gelu nu poartă chiloți. După ce termină ei jocul, aceasta îl prinde singur prin bucătărie și-l întreabă:

-Ți-a plăcut ce ai văzut sub masă? O poți avea pentru 100€. Vino sâmbătă după-amiază pe la două, că Gelu lucrează.

Trec zilele, sâmbătă la 2 vine Ion, îi dă 100€, își face de cap cu ea și pleacă mulțumit. Pe la 4:30 vine și Gelu acasă.

-Nevastă, a fost Ion azi pe aici?

-A fost… zice ea cam cu juma’ de gură.

-Și-a dat 100€?

-Mi-a dat… zice ea cu teamă că Gelu o fi ”mirosit” ceva.

-Bun! A trecut azi-dimineață pe la serviciu și mi-a cerut 100€ împrumut zicând că ți-i dă ție după-amiază”, este bancul zilei.

”Aș vrea să cumpăr un cadou”

Aş vrea să cumpăr un cadou pentru iubita mea, ca să i-l dau de Crăciun. Puteţi să-mi daţi un sfat?
– E tânără?
– Nu tocmai…
– E elegantă?
– Oarecum…
– E frumoasă?
– Nimic deosebit…
– Cultă?
– Foarte puţin…
– Atunci, uitaţi ce sfat vă dau: cumpăraţi cadoul pentru altcineva!

Bulă și Ștrulă

– Nu ştiu, se plânse Bulă lui Trulă, ce cadou să-i iau Bubulinei de Crăciun.
– De ce n-o întrebi pe ea?
– Lasă gluma! De unde crezi că o să pot lua atâţia bani?

 

×