BANCUL ZILEI | La piață, Ion vinde un cocoș

La piață, Ion vinde un cocoș. Un cumpărător îl întreabă:

– Dar găinile le calcă?

– Calcă găini, rațe, curcani, chiar și porci!

– Atunci de ce îl vindeți?

– De la o vreme se uită cam ciudat la mine…

Alte bancuri amuzante

Ion stătea pe prispa casei şi fuma. Trece Gheorghe pe stradă şi îl strigă: Ioaneeee, hai să bem un rachiu la crâşmă.

Ion răspunde: nu vin.

Gheorghe continuă: Hai, măi Ioane, sau ţie frică de nevastă?

Ion răspunde: Auzi, mă Ghio, nici la lup nu-i este frică de câine, dar nu-i place cum latră.

Ion vine de la muncă şi o vede pe Maria în pat, dezbrăcată.

– Maria, de ce esti dezbracată în pat?

– E cald şi n-am cu ce să mă îmbrac!

Ion deschide dulapul şi zice:

– Ia uite ce ai aici, Maria. Fustă, palton, cămaşă, bluză. Salut, Gheorghe!

Ion vine de la serviciu foarte supărat

Ion vine de la serviciu foarte supărat, pus rău pe ceartă. Maria îl aştepta cu mâncarea pusă pe masă. Atunci Ion, văzând că totul e în regulă, ia farfuria şi o aruncă pe fereastră. Maria, fără să stea pe gânduri, ia masa şi scaunul şi le aruncă pe geam spunând: ”Am înţeles, vrei să mănânci în grădină!”.