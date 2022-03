BANCUL ZILEI | Un cioban, la tribunal, acuzat de viol

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli.

Un cioban, la tribunal, acuzat de viol.

– Ia spune, zice judecătorul, cum s-au petrecut lucrurile?

– Păi, când o venit Măria la stână cu merinde, ce mi-am zis: ia s-o umflu! Dar dacă e fată mare?, îmi zice conştiinţa mea… Lasă, că din treaba asta n-a murit nimenea, îmi şopteşte Aghiuţă… Da, dar conştiinţa mea… Mă, Ioane, sunt atâtea vădane în sat care de-abia aşteaptă şi tu te apuci să strici o fată mare?… Da, dar acum e momentul, poate altă dată n-o mai prinzi, mă îmboldea necuratul… Dar conştiinţa…

– Lasă dracului conştiinţa aia şi treci la viol!, răcneşte judecătorul.

– Aşa mi-am zis şi eu, domnu’ judecător, şi am şi pus-o jos!

Sursa foto: Pixabay.com