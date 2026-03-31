Bărbatul care evadase din Penitenciarul Iași a fost prins. Unde se ascundea

Bărbatul care a evadat de la Penitenciarul Iași a fost prins. Deținutul se afla la muncă pe șantierul de la Filarmonica din oraș, unde primise aprobarea să lucreze în regim deschis. Oamenii legii s-au mobilizat și i-au dat de urmă la doar o oră după ce a fugit. Unde a fost găsit, de fapt?

Alarma a fost dată în dimineața zilei de marți, 31 martie, în jurul orei 8 și jumătate. Deținutul A.A, în vârstă de 37 de ani, era condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru furt calificat, iar în momentul evadării se afla pe șantierul de la Filarmonica Iași, unde lucra alături de alți 7 colegi, toți cu regim deschis.

„La data de 31.03.2026 polițiștii din Iași au fost sesizați de către lucrătorii din cadrul Penitenciarului Iași cu privire la faptul că o persoană privată de libertate, condamnată pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și tâlhărie, care se afla la locul de muncă de la Filarmonica Iași, a fugit într-o direcție necunoscută.”, se arată în comunicatul IPJ Iași.

Bărbatul de 37 de ani a profitat de neatenția agentului de poliție penitenciară și a fugit de pe șantier. Autoritățile ieșene s-au mobilizat și au organizat filtre în tot orașul. În cele din urmă, la aproximativ o oră distanță de la evadare, bărbatul a fost prins în Gara Nicolina din Iași, de un polițist de penitenciar aflat în timpul liber. Potrivit reprezentanților Penitenciarului Iași, bărbatul a fost prins în jurul orei 09:56.

Pe lângă pedeapsa inițială pe care o ispășea, bărbatului i se vor mai adăuga câteva luni sau ani de detenție. Evadarea este considerată infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

„În cauză s-a dispus declanşarea procedurii disciplinare pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor care au condus la producerea evenimentului negativ, ulterior fiind dispuse măsurile ce se impun în vederea schimbării regimului de executare şi încadrarea acestuia în categoria de risc pentru siguranţa penitenciarului. Menţionăm că părăsirea punctului de lucru este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la şase luni la trei ani”, au precizat, prin intermediul comunicatului de presă, reprezentanţii Penitenciarului Iaşi.

