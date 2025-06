Bat clopote de nuntă pentru vedeta din serialele PRO TV?! Imaginile care o dau de gol

Bat clopote de nuntă pentru Sore? La asta ne-ar putea duce cu gândul ultimele imagini pe care le-am surprins cu artista. La ce ne referim o să înţelegeţi imediat. Până una, alta, vă dezvăluim că am întâlnit-o pe celebra artistă în timp ce îşi rezolva câteva treburi prin oraş. Într-o ţinută lejeră, şatena s-a dus val vârtej într-un magazin de haine pentru a-şi reînnoi garderoba. Sau poate chiar urmează un eveniment important în viaţa sa. CANCAN.RO a fost pe urmele sale, iar ce am descoperit aflaţi în următoarele rânduri.

În vara anului 2022, Sore şi tatăl fiicei sale, Mircea Julean, au luat-o pe drumuri separate. De atunci, în viaţa artistei s-au schimbat destul de multe lucruri. S-a mutat în casă nouă, iar odată cu acest pas, pare că şi-a schimbat norocul. Toate au venit de la sine, relaţie nouă, multe proiecte interesante, dar cel mai important, linişte sufletească.

CITEŞTE ŞI: Imagini emoționante cu Sore și fiica ei! Un selfie cât o mie de cuvinte!

Artista este foarte fericită, cel puţin asta arată pe reţelele de socializare. Ne gândim că o mare parte „din vină” o poartă actualul său partener care îi aduce zâmbetul pe buze. Cum, numai el ştie, dar cert este că ce face, face bine!

Sore a primit inelul de la iubit?!

În ultimul timp, cântăreaţa a decis să fie mult mai discretă în ceea ce priveşte viaţa sa amoroasă. Din acest motiv, până acum nu a dezvăluit cine este bărbatul cu care trăieşte o frumoasă poveste de dragoste. Primele imagini cu acesta le-a publicat în urmă cu patru zile, dar fără să îi arate faţa. Acum suflă şi în iaurt şi cumva este de înţeles.

Dar ce ne-a atras atenţia este un detaliu pe care nimeni nu l-a observat până acum. După cum vă povesteam, CANCAN.RO a surprins-o pe şatenă la o sesiune de shopping. În timp ce încerca să îşi parcheze maşina am sesizat că vedeta are pe deget un inel ce ar putea fi unul de logodnă. Nu-l ţine ce-i drept de degetul inelar, pentru că acela era ocupat de un altul tip verighetă, dar ne-am putea duce uşor cu gândul că ar fi existat deja o cerere în căsătorie. Relaţia celor doi durează deja de ceva timp, lucrurile sunt cât se poate de serioase, iar o nuntă n-ar avea de ce să fie exclusă din planurile lor.

NU RATA: La un an de la divorţ, Sore şi-a refăcut viaţa. Noul iubit şi-a luat în serios rolul de „tată vitreg”

Sore a mai fost cerută în căsătorie şi de tatăl fiicei sale, în final nu s-a concretizat nimic, însă a doua oară ar putea fi cu noroc! Îmbrăcată într-o ţinută lejeră, un maiou şi o pereche de pantaloni largi, artista a intrat rapid în magazin, dar nu înainte de a trimite un mesaj. Apoi şi-a văzut liniştită de shopping!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.