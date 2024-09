La un an de la divorţ, Sore şi-a refăcut viaţa. Noul iubit şi-a luat în serios rolul de „tată vitreg”

Sore trăiește de ceva vreme o frumoasă poveste de dragoste alături de un domn misterios. Vedeta a fost mereu discretă și și-a ținut viața privată ascunsă de fiecare dată, doar că nu a putut scăpa de ochii vigilenți ai CANCAN.RO care v-a prezentat, ca de fiecare dată, imagini în exclusivitate cu cei doi amorezi. Tânărul cu care artista se iubește este un gentleman și am remarcat că o ajută cu orice ocazie. Dacă până acum a ales să țină ascunsă relația, Sore a vorbit pentru prima dată despre iubitul ei. Cine este bărbatul care a făcut-o pe vedetă să simtă, din nou, fiorii dragostei, dar și cât de serioasă este relația, aflăm de la ea.

Sore, pe numele real Sorina Mihalache, este o prezență discretă în showbiz, dar mai ales în ceea ce privește viața ei personală. Artista este mama a unei fetițe superbe, pe nume Erin, și este foarte atentă în ceea ce privește educația micuței. Din acest motiv, suntem convinși, că artista a avut mare grijă pe cine a ales să-i fie alături și, mai ales, să-l aducă acasa. Cântăreața se iubește de un an cu Andrei, un bărbat care a făcut-o să creadă, din nou, în dragoste. Mai mult, relația lor este foarte serioasă, ținând cont că bărbatul și-a luat în serios rolul de „tată vitreg”.

Sore, dezvăluiri exclusive despre iubitul ei: „Mă simt ca în familie”

„Absolut orice am trăit cu el este parte personală, niciodată nu am venit să-mi spăl rufele în public. Nici când sunt curate să le usuc, nici când sunt murdare să le spăl. Pot să spun că sunt fericită, că mi-am găsit echilibrul, liniștea, mă simt în familie. De aici încolo doar liniște și armonie îmi doresc. I-am făcut cunoștință fiicei mele cu iubitul meu, se înțeleg foarte bine. Mi se pare minunat și sunt recunoscătoare și norocoasă că am parte de armonie și lejeritate, de fapt. Nu are copii, dar are un instinct patern dezvoltat. Vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla pe viitor, vrem să luăm totul cu pași mici, dar siguri. Suntem de un an împreună”, a spus artista pentru CANCAN.RO.

Sore și iubitul, pe urmele lui Smiley și ale Ginei Pistol: „Fac parte din același domeniu și se înțeleg de minune”

Întrebată dacă partenerul ei are o ocupație din domeniul public, artista a spus că nu, însă nu crede că ar fi fost o problemă. Sore este de părere că o relație poate funcționa indiferent ce job au partenerii, atâta timp cât se înțeleg și se respectă reciproc. În plus, bunii ei prieteni Smiley și Gina Pistol sunt exemplul că te poți înțelege chiar dacă faci parte din același domeniu.

„Iubitul meu nu este din domeniul public, are ocupația lui, dar și dacă ar fi fost, nu era problemă. Eu am în grădină un exemplu minunat, Smiley și cu Gina, fac parte din același domeniu și se înțeleg de minune”, a spus Sore.

Și, fiindcă tot vorbeam despre domeniul de activitate în care activează Sore, am fost curioși să aflăm ce își dorește fiica ei, Erin, să facă pe viitor. Nu am fost deloc surprinși să aflăm că îi moștenește talentul și pasiunile mamei sale.

„Fata mea este foarte vorbăreață, vorbește de nu se mai oprește, dar are cu cine semăna. O văd că își dorește mult în zona de actorie pentru că are talent mare în direcția asta. La fel ca orice părinte care își iubește copilul, o voi sprijini în absolut orice carieră își va alege. Nu am luat în calcul o carieră în modelling pentru ea, dar mi-ar plăcea să împărtășim arta actoriei. Deja ne jucăm, facem tot felul de sketch-uri. Îmi place că puștoaica are simțul umorului, înțelege nuanțele”, a mai declarat artista pentru CANCAN.RO.

