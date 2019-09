Beatrice Rancea, despre motivul care a făcut-o să dispară de pe TV: ”Nu își mai aveau rostul aparițiile…”

Pe Beatrice Rancea o vom putea vedea din nou pe micile ecrane, după șase ani de absență, în juriul noii emisiuni de la Kanal D, ”Îmi place dansul”. Celebra coregrafă a explicat într-un interviu motivul care a ținut-o atât de mult departe de lumina reflectoarelor.

Beatrice Rancea, personalitate marcantă a lumii artistice din România, va face parte din juriul show-ului ce va aduce telespectatorilor Kanal D, din toamnă, o nouă competiţie de dans.

Ea a explicat care a fost motivul pentru care în ultimii șase ani a stat departe de lumea televiziunii.

”Mi-a fost dor nespus de lumea dansului. Înainte de anii 90 am avut peste 30 de apariții la postul național nde televiziune ca balerină, am avut foarte multe filmări, dar nu mi-a fost neapărat dor, pentru că, încheindu-mi cariera ca dansator, nu am mai profesat și nu își mai aveau rostul aparițiile în emisiunile pentru care am filmat ca interpret. Ca regizor, nu am activat foarte mult în televiziune, pentru că iubesc foarte tare teatrul și opera, acest schimb de energii direct cu publicul. Este o lume a spectacolului unică. În fiecare seară, chiar dacă se știu regia și coregrafia spectacolului, chiar dacă artiștii interpretează aceleași roluri scrise sau cântate, este un schimb permanent de energie între public și scenă. Acest flux permanent și unic al fiecărei seri mă face să iubesc foarte mult teatrul și opera. Ăsta este motivul pentru care nu am mai apărut în televiziune decât atunci când a trebuit să „mărturisesc lumea extraordinară a dansului că jurat”, a declarat noua vedetă Kanal D pentru viva.ro.

Prima ediție a show-ului „Îmi place dansul” a debutat sâmbătă seară, la Kanal D . Concurenţii îşi vor demonstra calităţile artistice într-o gamă variată de stiluri de dans, iar evoluţiile lor vor fi însoţite de cele mai tari hituri ale momentului. Un juriu exigent va evalua performanţa candidaţilor pe parcursul emisiunii, spun reprezentanţii postului.

Câştigătorul competiţiei va intra în posesia premiului de 100.000 de lei (aproximativ 20.000 de euro), iar în noua emisiune, un juriu va analiza prestaţia concurenţiilor pe ringul de dans.