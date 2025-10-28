Bebino a scris o carte în închisoare! Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să îl citească pe interlop

Cunoscutul interlop Bebino a schimbat macazul și a decis să urmeze rețeta clasică a celor care ajung în spatele gratiilor. Se pare că aceasta a fructificat timpul petrecut în închisoare și a scris o carte. Povestea lui a fost publicată, iar până acum cartea are numai recenzii pozitive. Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să îl citească pe Bebino?

Interlopul Bebino, pe numele lui real Emil Marius Alecu – unul dintre liderii clanului Sportivilor, pare că trece printr-o perioadă de reconversie. Aflat în închisoare, acesta a decis să scrie o carte, care deja a și fost publicată.

Bebino a scris o carte în închisoare

Opera lui Bebino se intitulează Poveste Reala – Viața de după gratii, Gangstereală, Sifoane, Justiția coruptă. În carte, acesta își povestește viața și evidențiază dedesubturile lumii interlope.

„Poveste reala – Viața de după gratii, Gangstereală, Sifoane, Justiția coruptă este confesiunea brută și sinceră a unei vieți trăite la limită, în plin haos al lumii interlope din București. (…) Este o călătorie în lumea subterană a gangsteratilor, a influențelor puternice din sistemul de justiție corupt și a luptei pentru supraviețuire pe străzile periculoase. Cartea este destinată celor care au crescut în mijlocul haosului urban și au învățat să joace după regulile străzii, dar și celor care vor să înțeleagă lumea interlopă din interior, într-o perioadă în care termenul „viața de stradă” a căpătat noi conotații. „Poveste reală” este o lecție despre prețul plătit pentru viață din afaceri murdare, despre prietenii și trădări, despre cum funcționează o societate unde nimic nu este ceea ce pare. Fiecare pagina este o luptă continuă pentru putere, pentru a supraviețui și pentru a înfrunta o justiție care se vinde cel mai bine la cel mai mare licitator”, se arată în descrierea cărții de pe site-urile unde se vinde.

Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să îl citească pe Bebino

Ei bine, cartea lui Bebino se pare că are succes. Aceasta este deja pe piață, iar cei care vor să îl citească pe interlop o găsesc pe site-urile de profil. Cartea se vinde la prețul de 55 de lei.

Cei care au cumpărat-o și au lecturat-o au o impresie bună și au lăsat recenzii pozitive, iar unii așteaptă cu entuziasm și volumul II.

„Foarte mulțumit, recomand!”; „Cartea are de toate, dar îl apreciez maximum pentru că, indiferent de situațiile critice, face haz din orice, un om mult prea puternic. Wow. Te vei și întrista și vei vedea câte chei se pot face unui om, dar vei și râde întruna. Aștept volumul 2”, sunt câteva dintre recenziile lăsate.

Băiatul lui Sile Cămătaru, ARESTAT! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa

Fierbe lumea interlopă! Liderul Cocalarilor i-a dat rușinică lui Cezar Petcu, ”ginerele” lui Sile Cămătaru, cel care l-a ”masacrat” pe Bebino

Foto: Social media