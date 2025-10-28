Acasă » Știri » Bebino a scris o carte în închisoare! Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să îl citească pe interlop

Bebino a scris o carte în închisoare! Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să îl citească pe interlop

De: Alina Drăgan 28/10/2025 | 10:12
Bebino a scris o carte în închisoare! Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să îl citească pe interlop
Bebino a scris o carte /Foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Cunoscutul interlop Bebino a schimbat macazul și a decis să urmeze rețeta clasică a celor care ajung în spatele gratiilor. Se pare că aceasta a fructificat timpul petrecut în închisoare și a scris o carte. Povestea lui a fost publicată, iar până acum cartea are numai recenzii pozitive. Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să îl citească pe Bebino?

Interlopul Bebino, pe numele lui real Emil Marius Alecu – unul dintre liderii clanului Sportivilor, pare că trece printr-o perioadă de reconversie. Aflat în închisoare, acesta a decis să scrie o carte, care deja a și fost publicată.

Bebino a scris o carte în închisoare

Opera lui Bebino se intitulează Poveste Reala – Viața de după gratii, Gangstereală, Sifoane, Justiția coruptă. În carte, acesta își povestește viața și evidențiază dedesubturile lumii interlope.

„Poveste reala – Viața de după gratii, Gangstereală, Sifoane, Justiția coruptă este confesiunea brută și sinceră a unei vieți trăite la limită, în plin haos al lumii interlope din București. (…) Este o călătorie în lumea subterană a gangsteratilor, a influențelor puternice din sistemul de justiție corupt și a luptei pentru supraviețuire pe străzile periculoase.

Cartea este destinată celor care au crescut în mijlocul haosului urban și au învățat să joace după regulile străzii, dar și celor care vor să înțeleagă lumea interlopă din interior, într-o perioadă în care termenul „viața de stradă” a căpătat noi conotații.

„Poveste reală” este o lecție despre prețul plătit pentru viață din afaceri murdare, despre prietenii și trădări, despre cum funcționează o societate unde nimic nu este ceea ce pare. Fiecare pagina este o luptă continuă pentru putere, pentru a supraviețui și pentru a înfrunta o justiție care se vinde cel mai bine la cel mai mare licitator”, se arată în descrierea cărții de pe site-urile unde se vinde.

Bebino a scris o carte / Foto: emag.ro

Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să îl citească pe Bebino

Ei bine, cartea lui Bebino se pare că are succes. Aceasta este deja pe piață, iar cei care vor să îl citească pe interlop o găsesc pe site-urile de profil. Cartea se vinde la prețul de 55 de lei.

Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră
Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Cei care au cumpărat-o și au lecturat-o au o impresie bună și au lăsat recenzii pozitive, iar unii așteaptă cu entuziasm și volumul II.

„Foarte mulțumit, recomand!”;

„Cartea are de toate, dar îl apreciez maximum pentru că, indiferent de situațiile critice, face haz din orice, un om mult prea puternic. Wow. Te vei și întrista și vei vedea câte chei se pot face unui om, dar vei și râde întruna. Aștept volumul 2”, sunt câteva dintre recenziile lăsate.

Băiatul lui Sile Cămătaru, ARESTAT! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa

Fierbe lumea interlopă! Liderul Cocalarilor i-a dat rușinică lui Cezar Petcu, ”ginerele” lui Sile Cămătaru, cel care l-a ”masacrat” pe Bebino

Foto: Social media

Tags:
Iți recomandăm
Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”
Știri
Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Știri
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre…
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
Mediafax
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică...
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe
Gandul.ro
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii,...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede....
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Digi24
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu...
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din România
Mediafax
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din...
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
Digi 24
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37...
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de iarnă/vară
Digi24
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de...
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni
go4it.ro
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la...
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe
Gandul.ro
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”
Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ...
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Se anunță un sezon nou la „Chefi la cuțite”! Filmările au început direct în Piața Obor, iar ...
Se anunță un sezon nou la „Chefi la cuțite”! Filmările au început direct în Piața Obor, iar chefii promit o competiție fără precedent!
Superalimentul-minune care vindecă 7 boli. Costă 15 lei în Mega Image
Superalimentul-minune care vindecă 7 boli. Costă 15 lei în Mega Image
Vârsta de pensionare crește din 2027 în această țară europeană. Sute de mii de români muncesc aici
Vârsta de pensionare crește din 2027 în această țară europeană. Sute de mii de români muncesc aici
Tragedie la Dinamo! Portarul Devis Epassy va absenta în Cupa României după ce a pierdut o ființă ...
Tragedie la Dinamo! Portarul Devis Epassy va absenta în Cupa României după ce a pierdut o ființă dragă
Vezi toate știrile
×