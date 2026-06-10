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Beinur, lecție despre respect și înțelepciune: „Șmecheria nu are legătură cu pușcăria”

De: Simona Vlad 10/06/2026 | 23:04
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Serialul „Cămătarii” a stârnit numeroase reacții, iar discuțiile despre lumea interlopă au continuat și în platoul Dan Capatos Show. Invitat în emisiune, Beinur a oferit o perspectivă diferită asupra termenului „șmecher”, explicând că mulți oameni au ajuns să îi înțeleagă complet greșit semnificația. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Potrivit acestuia, în trecut, șmecheria nu era asociată cu infracționalitatea, ci cu abilitatea de a te descurca și de a câștiga respectul celor din jur. Beinur a insistat că adevărata șmecherie nu are nicio legătură cu anii petrecuți după gratii. Vezi emisiunea integrală aici!

„Șmecherii sunt și au fost câțiva pe degete. Eu am mai spus: au fost șmecheri, au fost ciumegi, au fost bișnițari, au fost de toate. Șmecheria, în lumea mea, o transformă mulți în interlopi sau în apartenența la o grupare criminală. Eu spun că șmecheria însemna să te descurci mai bine ca alții. Aveai o înțelepciune nativă și, trăind în timpurile ceaușiste, inventai ceva ca să faci bani.”

Beinur a vorbit și despre felul în care a ales să își trăiască viața. Acesta a mărturisit că nu și-a ascuns niciodată bunurile și nici nu a considerat că succesul trebuie ținut departe de ochii oamenilor.

„Eu tot timpul, și când am avut mașini, nu am arătat copiilor ca să mă dau mare. Mi le-am dorit. Le vedeam la alții. Dacă am avut ocazia și mi le-am permis, de ce să nu mi le iau? N-am avut nimic de ascuns.”

Discuția a ajuns rapid la sensul cuvântului „șmecher”, termen folosit frecvent în anii ’80 și ’90. Beinur a explicat că definiția era cu totul alta față de cea promovată astăzi pe internet și rețelele sociale. Acesta susține că șmecher era omul care găsea soluții, care avea inițiativă și care știa să profite de oportunitățile vieții.

„Prin asta era șmecheria. Să te îmbraci frumos, să te duci la barurile de noapte, să ai o mașină frumoasă, să poți să agăți o gagică. Asta era definiția. Să te descurci. Că fac o șmecherie. Ce șmecherie? Îți găseai o soluție, te descurcai mai bine decât alții. Eu spun și o poate confirma și Nuțu, și Sile, că nu e șmecher să fii la pușcărie. Nicio șmecherie nu există în asta. Șmecheria nu înseamnă ani de pușcărie. Șmecheria înseamnă să te descurci, să fii respectat și să ai înțelepciunea să alegi drumul bun.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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