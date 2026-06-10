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Beinur, lecții dure după perioada de arest: „Sunt lucruri pe care trebuie să le duci până la capăt”

De: Simona Vlad 10/06/2026 | 22:34
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Invitat la Dan Capatos Show, Beinur a vorbit despre schimbările din societate, despre educație și despre lecțiile pe care le-a învățat după momentele dificile din viața sa. Discuția a ajuns rapid la perioada în care a fost arestat, dar și la convingerile care l-au ajutat să meargă mai departe. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Beinur a declarat că lipsa de educație a generației de astăzi se vede peste tot. De asemenea, acesta a spus că între garda veche și ce se întâmplă azi, diferențele sunt uriașe. Vezi emisiunea integrală aici!

„Lipsa de educație și lipsa… Eu mă refer la educația la nivel de stat, că s-a distrus sistemul de educație, s-a ales praful. Vorbeam de șapte ani de acasă, dar și educația. Se făcea educație în școală.”

Beinur a amintit că a petrecut 11 luni în arest preventiv înainte de a fi achitat. Acesta a povestit totul pe platourile de filmare de la „Cămătarii”.

„Mi s-au pus niște întrebări din copilărie, pe care mi le-am asumat dacă am greșit. Și când am fost arestat pot să spun. Am fost 11 luni arestat preventiv și după ce am fost judecat am fost achitat. Eu și familia mea și toți care am fost. Ce pot să spun acum? Au fost greșeli. Am mai zis, nu mă duc nici la Strasbourg, nici la Bruxelles. Acolo înseamnă că am avut o karmă care trebuia să o plătesc.”

Beinur: „Am avut niște polițe de plătit cândva”

Beinur a declarat că este convins că anumite lucruri se întâmplă pentru că trebuie să înveți ceva din ele.

„Am avut niște polițe de plătit cândva, undeva. Le-am plătit prin ce am pățit atunci, prin ce am trecut atunci și fiecare are o karmă de plătit. Eu chiar cred în karmă și destin. Vizavi de credință, cred în Dumnezeu nostru, în Allah. Fiecare care are o credință crede în ceva. Soarta… de multe ori poate ești în locul nepotrivit la momentul nepotrivit, știi? Se întâmplă. Mi s-a întâmplat și mie asta. Fiecare are o karmă de plătit. Sunt lucruri care se întâmplă și pe care trebuie să le duci până la capăt.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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