Beinur spune adevărul despre condamnarea lui Sile Cămătaru și implicarea lui. Ce legătură a avut, de fapt

Beinur rupe tăcerea despre dosarul lui Sile Cămătaru! Invitat la Dan Capatos Show, acesta a negat acuzațiile potrivit cărora interlopul ar fi făcut pușcărie din cauza lui. CANCAN.ro are toate detaliile!

Beinur a spus că relația dintre el și Sile Cămătaru a fost una apropiată timp de foarte mulți ani.

„Eu cu Sile cred că avem o prietenie de foarte mulți ani. În momentul ăsta fac niște dezvăluiri care pentru mine nu sunt bune. În anul 2008-2009 am pierdut la cazino și la jocuri vreo două milioane de euro. Într-adevăr luam și de la morți și de la vii. Sile auzind că eu tot plătesc și că nu mai am pe unde, l-a sunat pe Balaban și a zis că poate să mă ajute.”

Invitatul lui Dan Capatos a explicat că ulterior și-a achitat toate datoriile după câteva tranzacții importante.

„Am avut noroc. Am vândut un teren și o casă și am plătit aproape două milioane de euro.”

Acesta a ținut să clarifice public faptul că Sile Cămătaru a fost condamnat din cauza lui.

„Eu cred că o să-și dea seama că a făcut o greșeală spunând că a făcut pușcărie din cauza mea. În perioada aia vorbeam cu fiul lui, nicidecum cu el. Au fost niște intermediari prin care am dat banii. Mai era un rest de câteva mii. Eu spun și acum că n-au fost bani cu dobândă. Voiam să facem afaceri. În perioada aia chiar am vrut să luăm un restaurant. Avea încredere în mine.”

Beinur a povestit inclusiv ce conținea declarația dată în fața procurorilor în timpul anchetei.

„Declarația mea era așa: am luat de două ori bani, o dată de la fiu-su și o dată de la nevastă-sa. Procurorul a încercat să mă încurce pe mine să zic că sunt bani cu camătă. Păi cum să spun asta? Fiul lui venea și îi dădeam banii tot timpul. Câte 10.000, o mașină. Într-adevăr, Rolexurile a zis că nu-i convin.”

