Acasă » Știri » Beinur spune adevărul despre condamnarea lui Sile Cămătaru și implicarea lui. Ce legătură a avut, de fapt

Beinur spune adevărul despre condamnarea lui Sile Cămătaru și implicarea lui. Ce legătură a avut, de fapt

De: Simona Vlad 29/05/2026 | 09:32
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Beinur rupe tăcerea despre dosarul lui Sile Cămătaru! Invitat la Dan Capatos Show, acesta a negat acuzațiile potrivit cărora interlopul ar fi făcut pușcărie din cauza lui. CANCAN.ro are toate detaliile!

Beinur a spus că relația dintre el și Sile Cămătaru a fost una apropiată timp de foarte mulți ani. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu cu Sile cred că avem o prietenie de foarte mulți ani. În momentul ăsta fac niște dezvăluiri care pentru mine nu sunt bune. În anul 2008-2009 am pierdut la cazino și la jocuri vreo două milioane de euro. Într-adevăr luam și de la morți și de la vii. Sile auzind că eu tot plătesc și că nu mai am pe unde, l-a sunat pe Balaban și a zis că poate să mă ajute.”

Invitatul lui Dan Capatos a explicat că ulterior și-a achitat toate datoriile după câteva tranzacții importante.

„Am avut noroc. Am vândut un teren și o casă și am plătit aproape două milioane de euro.”

Acesta a ținut să clarifice public faptul că Sile Cămătaru a fost condamnat din cauza lui.

„Eu cred că o să-și dea seama că a făcut o greșeală spunând că a făcut pușcărie din cauza mea. În perioada aia vorbeam cu fiul lui, nicidecum cu el. Au fost niște intermediari prin care am dat banii. Mai era un rest de câteva mii. Eu spun și acum că n-au fost bani cu dobândă. Voiam să facem afaceri. În perioada aia chiar am vrut să luăm un restaurant. Avea încredere în mine.”

Beinur a povestit inclusiv ce conținea declarația dată în fața procurorilor în timpul anchetei.

„Declarația mea era așa: am luat de două ori bani, o dată de la fiu-su și o dată de la nevastă-sa. Procurorul a încercat să mă încurce pe mine să zic că sunt bani cu camătă. Păi cum să spun asta? Fiul lui venea și îi dădeam banii tot timpul. Câte 10.000, o mașină. Într-adevăr, Rolexurile a zis că nu-i convin.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Vali Vijelie pune capăt speculațiilor apărute după dezvăluirile liderului interlop: “Când am aflat ca a avut o relație cu Sile, ne-am despărțit”

Sile Cămătaru face dezvăluiri incredibile despre „spuma” manelelor: „Jean, Sorinel și Vali au fost cumpărați”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Realitatea TV, sancționată, din nou, de CNA! Postul de televiziune, obligat să întrerupă transmisa
Știri
Realitatea TV, sancționată, din nou, de CNA! Postul de televiziune, obligat să întrerupă transmisa
Dan Negru si Roxana Ionescu, ofertați să refacă Ciao Darwin, dupa 21 de ani
Știri
Dan Negru si Roxana Ionescu, ofertați să refacă Ciao Darwin, dupa 21 de ani
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Mediafax
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la conferința MApN de după prăbușirea dronei la Galați. De ce a lipsit ministrul
Gandul.ro
Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Adevarul
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
Digi24
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc...
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce...
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
Click.ro
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De...
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre starea lor după explozie
Digi 24
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre...
Cum poți câștiga o autorulotă pentru prețul unei cafele?
Promotor.ro
Cum poți câștiga o autorulotă pentru prețul unei cafele?
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
go4it.ro
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la conferința MApN de după prăbușirea dronei la Galați. De ce a lipsit ministrul
Gandul.ro
Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la conferința MApN...
ULTIMA ORĂ
Realitatea TV, sancționată, din nou, de CNA! Postul de televiziune, obligat să întrerupă transmisa
Realitatea TV, sancționată, din nou, de CNA! Postul de televiziune, obligat să întrerupă transmisa
Dan Negru si Roxana Ionescu, ofertați să refacă Ciao Darwin, dupa 21 de ani
Dan Negru si Roxana Ionescu, ofertați să refacă Ciao Darwin, dupa 21 de ani
Fiica victimei de la Târgu Jiu, scandal cu vecinii. Cu ce au acuzat-o martorii
Fiica victimei de la Târgu Jiu, scandal cu vecinii. Cu ce au acuzat-o martorii
(P) Dincolo de tendințe – cum să alegi ochelarii de soare care se potrivesc cu adevărat formei ...
(P) Dincolo de tendințe – cum să alegi ochelarii de soare care se potrivesc cu adevărat formei feței tale
Cum arată acum apartamentul din Galați lovit de dronă. Locuința a fost distrusă
Cum arată acum apartamentul din Galați lovit de dronă. Locuința a fost distrusă
Test IQ cu chibrituri | Corectați 1 – 8 = 7, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 1 – 8 = 7, mutând un singur băț
Vezi toate știrile