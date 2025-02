Bella Santiago a ajuns în scaun cu rotile și are nevoie urgent de operație: ”Din ce în ce mai rău”

Fanii Bellei Santiago sunt îngrijorați! Artista s-a afișat în scaun cu rotile și are nevoie de o operație urgentă! Cu ce problemă se confruntă vedeta și ce le-a dezvăluit urmăritorilor despre starea ei de sănătate?

Bella Santiago, în vârstă de 35 de ani, nu trece prin cele mai frumoase momente. Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente importante din viața ei cu persoanele care o urmăresc în mediul online. De data aceasta, artista nu a venit cu o veste prea bună.

Artista a publicat o imagine în scaun cu rotile. Potrivit dezvăluirilor pe care le-a făcut, trebuie să se opereze urgent! Motivul? În urma unui RMN, vedeta a aflat că a suferit o ruptură de menisc.

„Bună, fetele, dragii mei, prietenii noștri! Am văzut că mi-ați dat mesaje legat ce s-a întâmplat cu mine. Am fost la spital, am făcut un RMN, am fost la doctor și mi-a zis că am ruptură de menisc. Am nevoie urgent de operație”, a mărturisit Bella Santiago pe InstaStory.