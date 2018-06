Cireșele sunt fructele momentului și pe lângă faptul că acestea sunt foarte gustoase, ele aduc o mulțime de beneficii organismului. Ciresele sunt bogate în fibre, potasiu și Vitamina C, carotenoide, melantonină și multe alte elemente benefice organismului. Acești constituenți nutritivi și componentele bioactive ale cireșelor le recomandă însă și ca un aliment nemaipomenit pentru sănătate. (Citește și: Beneficiile consumului de fructe şi legume proaspete. Un corp sănătos, ferit de boli)

Beneficiile cireșelor pentru organsim

Ciresele au un continut ridicat in antioxidanti, substante active care activeaza inima, rinichii, precum si in vitamine (vitamina A, vitamine din complexul B, vitamina C, vitamina K, vitamina E) si in minerale (potasiu, sodiu, magneziu, fier etc.). Ciresele contin cel mai puternic antioxidant al naturii – resveratrolul, facand parte din grupul “alimentelor mov” (afine, mure, zmeura, capsune, struguri negri etc.).

Ciresele se numara printre alimentele cu calorii negative, adica acele alimente pentru metabolizarea carora organismul consuma mai multe calorii decat cele ingerate. Sunt astfel recomandate in curele de slabire si de detoxifiere din timpul verii.

Proprietățile cireșelor

Fructele de cireş au o valoare energetică redusă, cuprinsă între 43-89 kcal/100 g fructe proaspete, în medie 57 kcal/100 g. Conţin o mare diversitate de componente nutritive, între care pot fi menţionate: 6-15% zaharuri (mai ales levuloză asimilabilă de către diabetici), acizi organici (îndeosebi acid salicilic), proteine, pectine, caroten, saponine, flavonoizi, vitamine (C, A, B1, B2, E, PP) şi o cantitate optimă de săruri minerale, îndeosebi potasiu (220 mg%), precum şi Ca, P, Mg, Fe şi unele microelemente absolut necesare în terapia umană (Zn, Cu, Mn, Co). Mare importanţă are acidul elagic, care anihilează efectele unor substanţe cancerigene, naturale sau sintetice, prevenind astfel incidenţa cancerului.

Cozile de cireşe au puternice efecte diuretice datorită conţinutului ridicat de săruri de potasiu şi flavonoide. În plus, s-au constatat şi proprietăţi astringente şi antidiareice (datorită conţinutului în taninuri), apoi proprietăţi depurative, antifebrile şi antiinflamatoare renal. Pentru aceste proprietăţi, ceaiul din cozi de cireşe sau vişine este mult recomandat în:

– afecţiuni renale (litiază urică, pielite, nefrite, pielonefrite, cistite, uretrite, retenţie urinară, colici renali, infecţii renale, hidropizie);

– afecţiuni ale aparatului digestiv (diaree, ascită);

– reumatism, gută, artrite;

– prevenirea aterosclerozei şi pericarditei;

– tratarea edemelor şi a celulitei. (Citește și: Aceste alimente te ajută să adormi mai repede!)

Dieta cu cirese Continutul mare de apa din cirese, permite oricui sa consume orice cantitate doreste din aceste fructe cu un continut redus de calorii si grasimi, fara sa se ingrase. Cercetarile au demonstrat ca prezenta unui volum ridicat de apa in organism amplifica nivelul de energie si ajuta la stimularea activitatii metabolismului.

Pe de alta parte, daca ciresele sunt incluse intr-o dieta de slabire, rezultatele se vor vedea in scurt timp, dar va fi necesar consumul in cantitati relativ mari pentru eliminarea toxinelor din organism.

In afara efectului de scadere al numarului de kilograme, consumul de cirese induce si o stare de relaxare pe parcursul intregii zile; in plus, prin continutul lor, ciresele confera suplete si fermitate pielii.

Cura cu cireste are efecte remarcabile

Exista doua modaliati prin care o persoana se poate bucura de beneficiile cireselor: o dieta restransa si exclusiva.

Dieta restransa cu cirese:

– Dimineata, pe stomacul gol se consuma o cantitate de minim 100g de cirese. Cantitatea se creste treptat, astfel incat la sfarsitul celei de-a treia saptamani se ajunge la 500g de cirese.

– 300 de g de cirese se vor imparti in mod egal in trei parti si se vor consuma pana la pranz. Alaturi de acestea, nu se vor manca alte produse alimentare. In timpul curei cu cirese este recomandat sa nu fie incluse in mesele zilnice grasimi animale, zahar rafinat sau alcool. Pranzul si cina vor fi usoare, pentru ca efectele sa fie pozitive.

Dieta exclusiva cu cirese:

– Timp de trei sau patru zile se vor consuma doar cirese. Aceasta dieta poate fi reluata in fiecare luna, daca nu exista deficit de minerale sau alte vitamine in organism. Intre mesele alcatuite din cirese se recomanda consumul de apa minerala. Cantitatea de cirese consumata zilnic se va incadra intre doua si trei kilograme. Unii specialisti considera ca aceasta poate ajunge chiar si pana la cinci kilograme pe zi. Fructele se vor consuma in mai multe portii, pe parcursul unei zile.

Indiferent de fructele care sunt incluse intr-o dieta, volumul acestora trebuie crescut progresiv pentru a nu se declansa tulburari digestive, pentru ca organismul sa nu reactioneze intr-un mod extrem la un nou regim, fata de cel anterior.

Dieta pe baza de cirese este recomandata nu doar pentru slabire ci si in scop medical:

– persoanelor care sufera de boli hepatice – ciresele echilibreaza functia hepatica,

– persoanelor care prezinta un nivel scazut de minerale,

– persoanelor care se confrunta cu o stare avansata de oboseala,

– persoanele diagnosticate cu afectiuni biliare,

– persoanelor anemice;

– adultilor si copiilor care prezinta deficit de dezvoltare sau crestere.

De asemenea, medicina moderna recunoaste efectul sedativ al acestui fruct.

Cireșele luptă împotriva multor boli, printre care și cancerul

Antocianinele din cireşe au dovedit un efect de diminuare a celulelor canceroase şi de stimulare a distrugerii acestora. Mai specific, rezultatele au demonstrat că reduc ritmul de creştere a celulelor de cancer la colon. Una/doua zile de cura de cirese constituie o excelenta depuratie organica, înlesnind eliminarea deseurilor si toxinelor.

Sarace in calorii, alcaline, pot fi consumate impreuna cu , doua lingurite de miere de albine cu scortisoara. Se recomanda si in bolile de rinichi, cat si persoanelor depresive.

Ciresile contin antocianine, antioxidanti puternici ce reduc riscul aparitiei bolilor de inima, cencer si nu numai. Cercetatorii de la Universitatea din Michigan au demonstrat ca o dieta bogata in cirese reduce nivelurile crescute ale colesterolului si trigliceridelor din organism. Institutul a scris Sanatate Publica si Protectia Mediului din Olanda a demarat in 1985, ONU studiu privind imbunatatirea sanatatii pe principii alimentare.

Cercetarea sa desfasurat pe 805 barbati cu varste cuprinse intre 65 si 84 de ani sub ingrijire ce au consumat frecvent, timp de 5 ani, alimente bogate in flavonoide. Concluzia? Subiectii prezentau risc mai scazut de a dezvolta boli ale arterei coronare. Riscul relativ de a deceda din cauza bolilor de inima este cu 58% mai mic la barbatii ce au în dieta frecvent alimente bogate in antioxidanti fata de cei ce au consumat mai putine fructe si legume.

Oamenii de stiinta cred de asemenea ca daca mancam cu regularitate cirese, putem scadea riscul de a dezvolta cancer la colon, datorita antioxidantilor prezenti in Cirese – antocianini si cianidini. (Citește și: Nici nu te gandeai ca ciresele pot avea astfel de efecte asupra ta! De ce nu trebuie sa lipseasca din meniul tau)

Stopeaza evolutia infectiilor

Prin simplul gest (extrem de placut…) de a consuma 20 de cirese pe zi luptam de 10 ori mai puternic asupra inflamatiilor din organism decat daca am lua o aspirina, ne spun specialistii americani. O alta cercetare efectuata de catre centrul Human Nutrition Research de la Universitatea din California a constat in administrarea a cate 2 portii de 280 de grame de cirese pe zi unor femei sanatoase cu varste cuprinse intre 20 si 40 de ani.

S-a constatat o reducere cu 15% a ni­velului aci­dului uric, a proteinei C-reactiva (indica inflamatii in organism) si a oxidului nitric. Cercetatorii au concluzionat: compusii din cirese pot inhiba procesele inflamatorii in organism. Oxidul nitric este implicat in osteoartrita si artrita reumatoidala.

Ne ajuta sa dormim bine

Ciresele sunt o sursa buna de melatonina, o substanta care ajuta la imbunatatirea ritmului circadian si a instalarii somnului. Compusii din cirese reduc durerile provocate de artrite si guta, reduc riscurile instalarii diabetului si ajuta in tratamentul pierderilor de memorie.

Numeroase studii au aratat ca fitonutrientii din cirese protejeaza neuronii din creier impotriva deteriorarii. Specialistii de la Universitatea din Boston au demonstrat ca putem mentine sanatatea creierului daca adaugam in dieta alimente bogate in antioxidanti, iar ciresele sunt campioane la acest capitol.

Ciresele si sucul de cirese curata rinichii. Persoanele care sufera de nefrita, litiaza renala sau cistita pot face acum o cura de suc de cirese de 15 zile. Ciresele au in compozitia lor substante active cu efect antiinflamator si diuretic. Sucul de cirese elimina acidul uric din sange si ajuta la buna functionare a rinichilor.

Pentru curatarea organismului de toxine, se recomanda o cura de cirese 2 – 3 zile pe saptamana fara a manca altceva. Astfel se favorizeaza eliminarea toxinelor din organism. Ciresele acrisoare sunt o sursa excelenta de beta caroten. Contin de 19 ori mai mult betacaroten decat afinele si capsunile.

Ciresele au in compozitia lor trei substante care fac din ele adevarate medicamente ale verii, dusman neintrecut al bolilor provocate de stresul modern. Cele trei substante sunt antocianinele, cu efect antioxidant si antiinflamator, acidul hidroxicinamic, care protejeaza mucoasa stomacului de actiunea nociva a microbilor care provoaca gastroenterita si melatonina, un hormon care te ajuta sa dormi sanatos si care se gaseste in pulpa cireselor.

Cine mananca 400 de grame de cirese pe zi, acum, in aceasta perioada cand este sezonul lor, va avea un somn linistit, sanatos, odihnitor. Acest efect al cireselor de a induce somnul si, odata cu somnul, linistea sufleteasca, se datoreaza serotoninei si melatoninei, substante care se afla in compozitia cireselor.

Ceai din codite de cirese, pentru infectii urinare

Aceleasi personae sunt sfatuite sa nu arunce coditele de la cirese si visine. Cozile se spala bine, se lasa la scurs si apoi se pun la uscat, pe hartie, in strat subtire, intr-un loc ferit de umezeala. Cozile sunt uscate cand se rup in mana cu un zgomot mic. Din cozile de cirese, iarna, la nevoie, suferinzii pot face ceai pentru afectiunile renale ori in caz de infectie urinara.

Ciresele amare au darul de a calma durerile reumatice. Se recomanda o cura de 15 zile, timp in care sa se manance zilnic cate o jumatate de kg de cirese. Flavonoidele din compozitia cireselor au efect antiinflamator si analgezic de zece ori mai puternic decat al acidului salicilic.

In sezonul rece, impotriva durerilor reumatice, se poate bea ceai din cozi de cirese. Ceaiul reduce inflamatia articulatiilor, elimina durerile, destul de puternice mai ales la schimbare de anotimp, reda mobilitatea articulatiilor.