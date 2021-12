Beni, copilul „adoptat” de familia lui Culiță Sterp, dramă uriașă. Prin ce a trecut băiatul când avea doar 4 ani

Beni, copilul de suflet al lui Culiță Sterp are o poveste de viață pe care nu ar trebui să o trăiască nici un copil. Iată prin ce a trecut adolescentul când avea doar 4 ani, dar și cum a fost ”adoptat” de familia cântărețului.

Beni are 13 ani și a ajuns în familia Sterp în urmă cu doi ani, însă până atunci băiatul a avut de trecut prin clipe grele. Provine dintr-o familie destrămată, are 7 frați și o mamă care nu are puterea să-i crească în condiții decente fără ca nimic să nu le lipsească. A fost părăsit de tată când avea doar câțiva ani, iar asta pare să fie asemănarea dintre frații Sterp și el.

Beni a fost dus la orfelinat la 4 ani

Părăsit de tată, Beni a fost dus la orfelinat pe când avea doar 4 ani deoarece mama băiatului nu a putut avea grijă de el. Nici la școală nu prea a ajuns și asta din cauza faptului că a fost nevoit să muncească de mic, Beni mărturisind fără niciun fel de rușine că a rămas repetent de două ori:

„Beni a zis că nu mai vrea să se ducă acasă. Noi nu știm care sunt legile, regulile, cert este că la noi se simte bine, o să înceapă școala, o să avem grijă de el în continuare”, a declarat Geta Sterp într-un vlog de pe Youtube.

Nimic nu este întâmplător în viața lui Beni. După ce a stat o vreme la câmp cu berbecii familiei Sterp, a fost dus înapoi în casă alături de mamă și cei 7 frați, chiar dacă nu asta își dorea. A simțit că locul lui este lângă familia Sterp și a început să meargă tot mai des la magazinul deținut de mama Geta, vrând să ofere o mână de ajutor. Nu a durat mult, iar Beni s-a apropiat tot mai mult de familia artistului:

„Mama Geta înseamnă pentru mine o mamă pe care nu am avut-o atâția ani. Nu am simțit pe nimeni să îmi zică un compliment frumos, numai înjurături. Nu am găsit liniștea într-o mamă. Nu știu ce este ăla tată. Nu am văzut pe nimeni să mă ia în brațe. Pe tine te consider o sora mai mare”, a spus Beni.

