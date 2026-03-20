Benzina se apropie de 9 lei/litru înainte de weekend: cât îi costă pe români să-și facă plinul în aceste zile

Scumpirile în lanț din martie împing carburanții la noi maxime. Azi, 20 martie 2026, motorina a trecut clar de pragul de 9 lei/litru în marile orașe, iar benzina se apropie rapid de acest nivel. Diferențele între regiuni sunt minime, iar șoferii plătesc tot mai mult pentru un plin.

Potrivit Peco-online.ro, piața carburanților este deja uniformizată la nivel ridicat. Cele mai mici prețuri din țară sunt de 8,64 lei pe litru pentru benzină și 9,25 lei pe litru pentru motorină, ambele identificate în Cluj-Napoca.

În ansamblu, benzina standard se vinde în intervalul 8,74–8,92 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 9,31–9,54 lei pe litru, în funcție de rețea și zonă. GPL-ul rămâne semnificativ mai ieftin, dar și aici se observă o creștere ușoară.

București: praguri tot mai ridicate

În Capitală, cele mai mici prețuri identificate în 19 martie sunt de 8,74 lei pe litru pentru benzină, 9,34 lei pe litru pentru motorină și 3,89 lei pe litru pentru GPL.

Aceste valori confirmă tendința generală de creștere, iar în multe stații prețurile depășesc aceste minime, în funcție de momentul zilei și politica comercială a rețelei.

Marile orașe: diferențe minime, costuri maxime

Situația este similară în toate marile centre urbane, unde diferențele de preț sunt de doar câțiva bani.

În Cluj-Napoca , benzina coboară până la 8,64 lei pe litru, motorina la 9,25 lei, iar GPL-ul ajunge la 3,99 lei.

, valorile sunt de 8,74 lei pentru benzină, 9,32 lei pentru motorină și 3,90 lei pentru GPL. În Timișoara , valorile sunt de 8,74 lei pentru benzină, 9,32 lei pentru motorină și 3,90 lei pentru GPL.

, valorile sunt de 8,74 lei pentru benzină, 9,32 lei pentru motorină și 3,90 lei pentru GPL. În Iași, prețurile urcă la 8,77 lei pe litru pentru benzină și 9,38 lei pentru motorină, în timp ce GPL-ul ajunge la 4,03 lei.

prețurile urcă la 8,77 lei pe litru pentru benzină și 9,38 lei pentru motorină, în timp ce GPL-ul ajunge la 4,03 lei. În Constanța, situația este aproape identică, cu 8,77 lei pentru benzină, 9,38 lei pentru motorină și aproximativ 4,02 lei pentru GPL.

Diferențele sunt minime, ceea ce arată o piață aproape complet aliniată la nivel național.

Tendințe: scumpiri în lanț

Luna martie este marcată de creșteri succesive. Majorarea din 19 martie este deja a zecea din această lună, după ce benzina a fost scumpită cu 10 bani pe litru, iar motorina cu 15 bani pe litru în aceeași zi.

Comparativ cu săptămâna precedentă, benzina a crescut cu aproximativ 2,9%, motorina cu 3,4%, iar GPL-ul cu 0,7%. Ritmul accelerat de scumpire indică o presiune constantă asupra pieței, fără semne de stabilizare pe termen scurt.

Cât costă un plin

Pentru un rezervor standard de 50 de litri, costurile au ajuns la niveluri ridicate în toate marile orașe.

Un plin de benzină costă aproximativ 437 de lei în București, 432 de lei în Cluj-Napoca, 437 de lei în Timișoara și peste 438 de lei în Iași și Constanța.

În cazul motorinei, costurile sunt și mai mari, ajungând la aproximativ 467 de lei în București, 462,5 lei în Cluj, 466 lei în Timișoara și aproape 469 de lei în Iași și Constanța.

GPL-ul rămâne varianta cea mai accesibilă, cu un plin de aproximativ 194–201 lei, în funcție de oraș.

