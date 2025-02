Beyonce, marea câștigătoare la premiile Grammy! A luat cel mai important trofeu cu albumul „Cowboy Carter”

Beyonce a obținut duminică cea mai râvnită distincție la premiile Grammy. A câștigat premiul pentru „albumul anului”, pentru prima dată în carieră, cu albumul ei country „Cowboy Carter”.

Cântăreața americană a învins la această categorie superstaruri precum Taylor Swift sau Billie Eilish. A obținut, astfel, singurul premiu important care îi lipsea din colecție. Beyonce nu obținuse până acum niciun Grammy pentru „albumul anului”, cu toate că a strâns de-a lungul timpului mai multe premii Grammy decât orice alt artist, arată Reuters.

Victoria lui Beyonce a venit la cea de-a cincea nominalizareaceastă categorie. Ea a câștigat în total trei trofee duminică, ajungând la impresionanta bornă de 35 de premii Grammy câștigate în total de-a lungul carierei.

Rapperul Kendrick Lamar a revendicat premiul la categoria „cântecul anului” cu „Not Like Us”, o piesă inspirată de disputa sa cu rapperul și cântărețul canadian Drake. Lamar, care a câștigat premiile de la toate cele cinci categorii la care a fost nominalizat, a dedicat victoria sa orașului Los Angeles, care a găzduit ceremonia și care a fost lovit luna trecută de mai multe incendii devastatoare.

„It’s been many many years.” – Beyoncé during her acceptance speech at the 2025 #Grammys for her Album of the Year win with #CowboyCarter pic.twitter.com/cVuQsCUkUW

— The Hollywood Reporter (@THR) February 3, 2025