Bia Khalifa a ajuns de urgență la spital, din cauza unei pastile! Problemele se țin lanț de tânără. „Acum am luat și COVID”

Bia Khalifa trece printr-o perioadă grea. Tânăra este internată în spital și are parte de îngrijiri medicale. Aceasta a ajuns de urgență pe mâinile medicilor după ce a luat o pastilă, care trebuia să o facă să se simtă mai bine.

Bia Kalifa și-a îngrijorat fanii după ce a ajuns de urgență la spital. Se pare că tânăra avea ceva dureri de cap, iar pentru a scăpa de el a luat o pastilă. Însă, medicamentul ce trebuia să o vindece i-a făcut mult mai rău. Tânăra și-a pierdut cunoștința și a ajuns de urgență la spital.

Aceasta s-a trezit abia la spital, după ce a primit îngrijiri medicale. Diagnosticul pe care i l-au pus medicii a fost de șoc anafilactic.

„Am încercat să mă hidratez, să mănânc fructe, nu a mers, nu nimic și a trebuit să merg la spital. M-am simțit foarte rău, o stare generală, am vărsat, am leșinat și am și uitat din chestii, țin minte în reprize ce s-a întâmplă”, a spus Bia Khalifa, potrivit Antena Stars.

Bia Khalifa a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2

Cum o problemă nu vine niciodată singură, Bia Khalifa se confruntă acum cu o altă situație gravă. Se pare că tânăra s-a infectat și cu virusul SARS-CoV-2, de la un alt pacient cu care împarte salonul. Pentru moment boala pare să nu se manifeste puternic, iar tânăra este asimptomatică.

„Pe lângă faptul că aveam eu problema mea, lăsați-mă în pace, acum am luat și COVID și sunt extrem de tristă. Sunt asimptomatică, m-am certat cu toți, dar singura chestie care mă salvează este că asistentele și doctorii sunt profesioniști”, a mai spus Bia Khalifa.



