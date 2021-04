Bia Khalifa, indecisă în privința operațiilor estetice. De ce a ajuns să le ceară ajutorul fanilor, pe Instagram

Bia Khalifa face ce face și uimește pe toată lumea. Pe contul ei de Instagram, blondina le-a cerut ajutorul fanilor, întrucât se află într-un mare impas: nu știe dacă trebuie sau nu să-și mărească fesele.

Pe contul său de Instagram, Bia Khalifa le-a demonstrat fanilor săi că este o mare iubitoare de operații estetice. Deși se gândea, inițial că vrea să-și mărească fesele, acum s-a răzgândit. A postat un scurt clip video în care apare în lenjerie intimă și cu un tricou ridicat până sub sâni și le-a pus urmăritorilor săi marea întrebare: dacă mai are sau nu rost să-și mărească fesele.

„Mă gândeam să nu fac nimic la fese și să mă las așa cum sunt. Ce părere aveți?” a scris Bia Khalifa, pe Instagram.

Blondina care a șocat juriul de la iUmor a vorbit despre intervențiile estetice pe care le are. Bia Khalifa, pe numele ei adevărat Bianca Niculai a declarat că și-a făcut mai multe operații, iar prima a fost la numai 17 ani, intervenție pentru care chiar mama ei a semnat.

„Am făcut prima intervenție la 17 ani. Implantul mamar și rinoplastie. A semnat mami. N-a fost de acord. Eu singură mi le-am plătit. Dansam atunci și m-am lăsat după ce am descoperit OnlyFans. E o platformă…”, a explicat tânăra.

„Am avut emoții. De fiecare dată când vin la televizor am emoții. Mă judecă mereu lumea, dar nu-mi mai pasă pentru că prietenii mei mă iubesc și familia la fel și cred că e ceea ce contează cel mai mult. Mi-au pus niște întrebări și nu am știut ce să le spun. (….) Am auzit de Ion Iliescu, dar nu pot să zic că știu de el. Nu știam să zic că a fost nu știu ce președinte. Mi-am luat foarte mult hate ( nr. ură) pentru că nu am știut”,a spus Bia Kalifa, la Showbiz Report, emisiune difuzată la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram