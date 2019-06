La scurt timp după ce s-au întors din minunata vacanță pe care au petrecut-o în Singapore, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au făcut mărturisiri savuroase. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Cei doi au vorbit deschis despre nebuniile pe care le-au făcut în ultimul sejur. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarații de-a dreptul senzaționale. (CITEȘTE ȘI: GIGI BECALI & AGHIOTANTUL LUȚU AU ”SPART” BANCA)

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi o țin din vacanță în vacanță. Recent, cei doi au petrecut un minunat concediu într-o destinație de vis, în care multă lume doar visează să ajungă… Singapore.

S-au distrat pe cinste, s-au delectat cu tot felul de preparate culinare și s-au întors cu o mulțime de amintiri plăcute. Pe care nu le-au ținut doar pentru ei. Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au dezvăluit nebuniile pe care le-au făcut în vacanță.

"Am mâncat un pește crud. Am fost la un pas să cădem de la etajul 52. Ne-am jucat pe balcon. Și am alergat dezbrăcați prin hotel. (…) Am făcut puțin shopping, nu m-am putut abține. A făcut Alex mai mult decât mine. Mereu mă întrece la cumpărături", ne-au dezvăluit cei doi.

Cum s-au cunoscut Bianca Drăgușanu și Alex Bodi

“Se văd din luna august, iar atunci, Bianca se afla într-o pauză cu Tristan Tate și tot încerca să scape de el, pentru că acesta nu ar fi fost decât un bărbat care căuta femei pentru videochat, imatur, care nu știa să-și asume lucrurile la adevărata lor importanță. Bodi îi trimitea flori, o respectă și îi vorbea frumos, cum trebuie să fie tratată orice femeie, în fond”, a dezvăluit o sursă din anturajul superbei blonde.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar cei doi au divorțat în 2014

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectorului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi le-au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei, Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, Bianca și Victor au divorţat.

Ulterior şi-au reluat relaţia în secret, după care blonda a făcut totul public. Vedeta i-a dăruit o fiică prezentatorului TV. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016. Bianca Drăgușanu are și un atelier de croitorie, de unde ies adevărate capodopere vestimentare. La sfârșitul lunii iulie 2018, vedeta și-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, astfel că nu mai prezintă emisiunea “Te vreau lângă mine”. Ea a fost înlocuită de Andreea Mantea.

