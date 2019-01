Bianca & Alex Bodi au negociat împăcarea cu o caravană de șampanii la NUBA!

La trei săptămâni de la despărțire, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi și-au „negociat” împăcarea cu o caravană de șampanii scumpe, la NUBA. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii de ultim moment despre vestitul cuplu din lumea mondenă. (CITEȘTE ȘI: PORNO-BURLĂCIȚA BIANCA A ÎNNEBUNIT LOFT-UL CU DANSURI NEMAIVĂZUTE ȘI…)

Bianca Drăgușanu este, fără doar și poate, una dintre cele mai surprinzătoare vedete. După ce, vineri seara, a făcut senzație în LOFT cu ținuta super-atrăgătoare, dar și cu dansurile pline de senzualitate, alături de prietenele ei, blonda a luat o decizie uluitoare.

S-a întors la bărbatul în brațele căruia își găsise liniștea după despărțirile succesive de Victor Slav și Tristan Tate. Sâmbătă seara, Alex Bodi și Bianca au „negociat” împăcarea la NUBA, unul dintre cele mai exclusiviste cluburi din București. (NU RATA, AICI: BIANCA DRĂGUȘANU, MESAJ SFÂȘIETOR PENTRU FOSTUL IUBIT)

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor imagini și informații surprinzătoare legate de celebrul cuplu.

Nu au putut sta despărțiți…

Dacă, la sfârșitul anului trecut, au decis să meargă pe drumuri separate, Alex Bodi și Bianca Drăgușanu nu au putut să stea despărțiți mai mult de trei săptămâni. Sâmbătă seara, blondina și tânărul afacerist au dat ”nas în nas” la NUBA.

Potrivit unor surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.RO) categoria A, de cum a aflat că fosta lui iubită și-a făcut apariția în clubul în care petrecea alături de mai mulți prieteni, Alex Bodi nu a stat pe gânduri. S-a dus glonț la blondină și a rugat-o să vină la masa lui, acolo unde a încercat să facă orice pentru a-i recâștiga atenția. (NU RATA, AICI: NUȚU CĂMĂTARU A PARTICIPAT ÎN ÎNCHISOARE LA SPECTACOLE, SLUJBE ȘI…)

Dovezile împăcării

La scurt timp după ce Bianca și-a făcut apariția în zona în care petreceau Alex Bodi și prietenii acestuia, la masa afaceristului și-a făcut apariția o ”caravană” de șampanii scumpe. Din câte se pare, Alex Bodi ar intenționa să reintre în grațiile senzualei blondine cu orice preț. Iar, în zorii zilei, atunci când distracția din NUBA a ajuns la final, Alex Bodi, ca un veritabil gentleman, a condus-o pe Bianca acasă. (CITEȘTE ȘI: MILIONARUL ”COCA COLA” DIVORȚEAZĂ DE CUNOSCUTA ȘTIRISTĂ!)

La doar o zi distanță după ce au demarat ”tratativele” de împăcare, Bianca Drăgușanu a postat mai multe imagini din bolidul de lux pe care-l deține Alex Bodi. Semn destul de clar al faptului că ”negocierile” sunt pe drumul cel bun. Mai mult decât atât, un prieten din anturajul afaceristului ne-a mărturisit că Alex Bodi și-a șters toate pozele pe care le avea pe Instagram cu fosta soție, pentru a-i demonstra celebrei blonde cât de mult își dorește împăcarea. (NU RATA, AICI: GIGI BECALI I-A DESCHIS PROCES UNEI POLITICIANE PENTRU NICI… 500 DE EURO!)

Cătălin Botezatu, declaraţie emoționantă, după ce Bianca s-a despărțit de Alex Bodi

Cătălin Botezatu a vorbit mereu în termeni laudativi despre Bianca Drăgușanu. În trecut, el a mărturisit despre fosta prezentatoare că este una dintre femeile care i-a marcat viața și alături de care și-ar fi dorit să își construiască o familie.(NU RATA, AICI: AVEM PRIMELE IMAGINI CU NOUA IUBITĂ A LUI MIHAI (EX-AKCENT)!)

“Bianca este una dintre cele mai bune femei pe care le-am cunoscut. Are un suflet extraordinar şi este foarte sensibilă. Suferă când se ceartă cu cineva. Mi-a plâns în braţe de multe ori după diferite divergenţe avute cu oameni pe care i-a ajutat. Ea se macină mult când este atacată gratuit, chiar dacă nu o arată. Am mai remarcat de la început la ea şi că este o fată inteligentă şi ambiţioasă. Şi uite că a reuşit să facă tot ce şi-a propus. Am iubit-o mult, iar acum suntem foarte buni prieteni”, a declarat, de curând, designerul.

Creatorul de modă a detaliat și unele dintre calitățile Biancăi Drăgușanu, în calitate de iubită. “Bianca este ca o felină pe care nu poţi să o închizi într-o cuşcă. Ea trebuie să trăiască în habitatul ei, să fie admirată, dorită, curtată… Dacă nu se simte aşa, nu mai e Bianca. Să vă spun ceva şi ştiţi că eu nu mint! Bianca Drăguşanu nu este materialistă, cum spun toţi.

Vă zic clar, dacă era materialistă, puncta la nivel de miliardari, oameni cu avioane private, iahturi, stiu eu ce vorbesc. Mulţi şi-au dorit şi ar fi dat orice să fie cu ea, dar Bianca i-a refuzat fără să clipească. Şi pe mine m-a iubit pentru ceea ce sunt, nu pentru faimă. Îmi pare rău că este catalogată «femeie uşoară». Nu e aşa, pur şi simplu nu a avut noroc. A investit sentimente şi încredere în bărbaţi care nu o merită sau care nu voiau ceva serios de la ea. Dacă o femeie a fost cu zece bărbaţi asta nu înseamnă că e c…ă. E aşa dacă le-a cerut bani după nopţile de dragoste”, a mai spus Cătălin Botezatu

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectroului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, ei au divorţat.

Ulterior, Bianca Drăgușanu și Victor Slav şi-au reluat relaţia în secret, după care blonda a făcut totul public. Vedeta i-a dăruit o fiică prezentatorului TV. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016.

(NU RATA, AICI: AM FILMAT-O PE DANIELA CRUDU CU FAȚA ”ÎN RENOVĂRI”!) Bianca Drăgușanu are și un atelier de croitorie, de unde ies adevărate capodopere vestimentare. La sfârșitul lunii iulie 2018, vedeta și-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, astfel că nu mai prezintă emisiunea “Te vreau lângă mine”. Ea a fost înlocuită de Andreea Mantea. La scurt timp după ce a pus punct relației cu britanicul milionar Tristan Tate, fosta prezentatoare și-a găsit fericirea în brațele afaceristului Alex Bodi. Înainte de Revelion, ei s-au despărțit. Din câte se pare, doar temporar!