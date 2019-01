Porno-burlăcița Bianca a înnebunit LOFT-ul cu dansuri nemaivăzute și…

Bianca Drăgușanu lasă impresia că a trecut ușor peste despărțirea de Alex Bodi. Recent, sexy-blondina a făcut senzație în unul dintre cele mai exclusiviste cluburi din București. Burlăcița a înnebunit LOFT-ul cu ținuta ei super-atrăgătoare și cu dansurile nemaivăzute, care au făcut deliciul sexului tare. CANCAN.RO SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini senzaționale din escapada nocturnă a celei mai cunoscute blonde din showbiz-ul românesc. (CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV. AU DIVORȚAT ÎN MARE SECRET! ȘTIREA CARE VA CUTREMURA AZI ROMÂNIA: „DA, NE-AM DESPĂRȚIT”)

Vineri seară, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe Bianca Drăgușanu în unul dintre cele mai vestite cluburi din Capitală, unde vedeta a ales să se distreze alături de câteva prietene. În cea mai sexy ținută posibilă – bluză scurtă și o pereche de pantaloni roșii din latex – care-i punea în evidență formele de-a dreptul răvășitoare, Bianca a întors toate privirile de cum a pășit în local.

A dansat în cele mai incitante moduri cu putință

La scurt timp după ce și-au făcut apariția în LOFT, Bianca și prietenele ei s-au „anturat” cu gașca unui alt proaspăt celibatar, Bozo, fiul Rovanei Plumb. Au petrecut de nota 10 până aproape de zorii zilei. Din câte se pare, vedeta a trecut ușor peste despărțirea de Alex Bodi. Pe tot parcursul petrecerii, Bianca a etalat o formă de zile mari și pur și simplu s-a dezlănțuit pe ritmurile muzicii.

Burlăcița a înnebunit LOFT-ul cu mișcările ei senzuale. Aproape toată seara, Bianca a dansat în cele mai incitante moduri cu putință alături de prietenele ei. Nu-i de mirare că toți masculii au sorbit-o din priviri pe vedetă. La masa Biancăi și a lui Bozo, ospătarii de la LOFT au adus, în repetate rânduri, mai multe sticle scumpe de băutură.

„Am plâns pe umărul lui Cătălin!”

Nu mai e un secret pentru nimeni că, în trecut, Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu au format un cuplu timp de un an. Deși, nu le-a fost sortit să rămână împreună întreaga viață în calitate de parteneri, ei sunt buni prieteni. Și, când fosta prezentatoare a fost criticată și jignită pentru situațiile în care a fost sau deciziile pe care le-a luat, designerul i-a luat mereu apărarea. De altfel, în cadrul unui interviu, frumoasa vedetă a dezvăluit că acesta i-a fost mereu alături, a susținut-o și a îndrumat-o cu sfaturi foarte bune în momentele în care jignirile și trădările o copleșeau.

“De la Cătălin Botezatu am avut foarte multe de învăţat! Dincolo de iubit, mi-a fost mentor şi mi-a explicat cum trebuie să mă comport în lumea aceasta a showbiz-ului, unde de foarte multe ori am fost rănită, atacată şi terfelită fără motiv. Este adevărat că am plâns pe umărul lui Cătălin, întrucât îmi era foarte greu să accept răutăţile gratuite la adresa mea, iar el m-a sprijinit de fiecare dată. A văzut cu adevărat ce se întâmplă în sufletul meu, cât mă dor jignirile şi trădările. Poate tocmai de aceea îl respect mult, îl apreciez în mod deosebit şi mereu am să găsesc cuvinte frumoase la adresa lui. A fost şi va rămâne un om special în viaţa mea şi îi mulţumesc pentru că am văzut că mă susţine mereu. De multe ori a fost singurul, deşi mă aşteptam şi la alţii”, a declarat Bianca Drăgușanu într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectorului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, ei au divorţat.

Ulterior, Bianca Drăgușanu și Victor Slav şi-au reluat relaţia în secret, după care blonda a făcut totul public. Vedeta i-a dăruit o fiică prezentatorului TV. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016. Bianca Drăgușanu are și un atelier de croitorie, de unde ies adevărate capodopere vestimentare. La sfârșitul lunii iulie 2018, vedeta și-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, astfel că nu mai prezentă emisiunea "Te vreau lângă mine". Ea a fost înlocuită de Andreea Mantea. La scurt timp după ce a pus punct relației cu britanicul milionar Tristan Tate, fosta prezentatoare și-a găsit fericirea în brațele afaceristului Alex Bodi. Relația lor a durat puțin peste trei luni, iar înainte de Revelion ei s-au despărțit.

