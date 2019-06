Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au o relație tumultuoasă, care, de-a lungul timpului, a ajuns în atenția presei. (Cel mai bine platit job din București) După ce s-au împăcat a treia oară, cei doi par hotărâți să facă cel mai important pas în viață. Musculosul care a cucerit-o pe vedetă ar strânge banii pentru inelul de logodnă al blondinei. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarații de-a dreptul savuroase. (CITEȘTE ȘI: ”REGELE CONSTRUCȚIILOR” A REAPĂRUT ÎN ORAȘ CU UN ASTON MARTIN ȚIPLĂ DE 225.000 €!)

Alex Bodi ar fi luat, în sfârșit, mare decizie a vieții sale! Musculosul ar intenționa să facă marele pas și să o ceară de soție pe Bianca Drăgușanu. Din câte se pare, cei doi au trecut peste toate "problemele conjugale" și acum se iubesc mai mult ca niciodată.

Zilele trecute, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au vorbit deschis, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România, despre planurile de căsătorie, dar și despre ”copilul” de opt luni care a apărut în viața lor.

”Am un băiat de opt luni. E acasă și e American Bully. Dar serios vorbim, o să vedem în timp ce se întâmplă.(…) Încă strâng bani pentru inel. În anumite privințe sunt piedici, dar o să vedem. Dacă e să fie, o să vă anunțăm cu drag”, a declarat Alex Bodi, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Mărturisiri picante din vacanță!

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi o țin din vacanță în vacanță. Recent, cei doi au petrecut un minunat concediu într-o destinație de vis, în care multă lume doar visează să ajungă… Singapore.

S-au distrat pe cinste, s-au delectat cu tot felul de preparate culinare și s-au întors cu o mulțime de amintiri plăcute. Pe care nu le-au ținut doar pentru ei. Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au dezvăluit, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România, nebuniile pe care le-au făcut în vacanță.

”Am mâncat un pește crud. Am fost la un pas să cădem de la etajul 52. Ne-am jucat pe balcon. Și am alergat dezbrăcați prin hotel. (…) Am făcut puțin shopping, nu m-am putut abține. A făcut Alex mai mult decât mine. Mereu mă întrece la cumpărături”, ne-au dezvăluit cei doi.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat în 2014

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectorului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi le-au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei, Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, Bianca și Victor au divorţat.

Ulterior şi-au reluat relaţia în secret, după care blonda a făcut totul public. Vedeta i-a dăruit o fiică prezentatorului TV. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016. Bianca Drăgușanu are și un atelier de croitorie, de unde ies adevărate capodopere vestimentare. La sfârșitul lunii iulie 2018, vedeta și-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, astfel că nu mai prezintă emisiunea “Te vreau lângă mine”. Ea a fost înlocuită de Andreea Mantea.

