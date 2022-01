Bianca Comănici a arătat testul pozitiv, în direct! „Sunt însărcinată cu Ștefan” Cum a reacționat bărbatul?

Bianca Comănici este însărcinată?! Vedeta a dezvăluit în direct faptul că urmează să aibă un copil cu Ștefan Ciuculescu. Ce reacție a avut fotbalistul?

Bianca Comănici s-a făcut cunoscută după ce a câștigat primul și cel de-al doilea sezon al emisiunii ”Puterea Dragostei”. Aceasta prezintă acum pe rețelele de socializare, dat și pe youtube, mai multe show-uri. Alături de Ștefan Ciuculescu, vedeta prezintă emisiunea ”Bărbați vs. Femei”, iar în ediția de astăzi, Bianca a făcut marele anunț.

Bianca Comănici: ”Sunt însărcinată cu Ștefan”

În ultimele zile, Bianca a lipsit din online și nu a mai apărut nici în emisiunea pe care o susținea alături de fostul concurent de la Survivor, acesta fiind nevoit să prezinte de unul singur. Bianca Cpmănici a motivat absența sa din ultimele zile spunând că este însărcinată cu nimeni altul decât colegul ei de emisiune, iar acesta pur și simplu a înlemnit.

Ca să pară totul cât mai real, Bianca a arătat și testul cu cele două liniuțe, care indică un rezultat pozitiv. Bineînțeles că totul a fost doar o glumă, iar Bianca Comănici făcea doar haz de nacaz, după ce s-a infectat, de fapt, cu virusul SARS-CoV-2.

”Îmi pare extrem de rău că nu sunt lângă tine. Din păcate, oamenii nu știu ce se întâmplă cu mine. Am lipsit puțin de pe social media, din cauza faptului că nu m-am simțit deloc bine. Sunt însărcinată cu Ștefan (n. red. gluma făcută de Bianca)”, au fost primele declarații făcute de Bianca Comănici, imediat după ce a intrat în direct.

Bianca Comănici, infectată cu COVID-19

Lăsând gluma la o parte, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, a mărturisit că este infectată cu COVID-19 și că are zile în care chiar se simte rău.

”Nu, eu sunt doar o fire foarte pozitivă. Din păcate, am COVID. Duminică am aflat, dimineața. Starea de rău o am deja de câteva zile. Pe 13 ianuarie am pus un story în care am pus că nu mă simt bine și nu înțelegeam de ce. Ulterior am aflat că am COVID. Am făcut test pentru siguranță, pentru că ieri am avut filmări de făcut, iar testul a ieșit pozitiv.

Ieri m-am simțit puțin mai bine, dar astăzi m-am simțit din nou rău. Mi-am dorit astăzi să fiu alături de voi. Am simțit că anumite persoane s-au gândit într-adevăr la mine, chiar daca nu știau ce s-a întâmplat. Sunt vaccinată și am citit simptomele pe internet și ar putea fi Omicron”, a mai spus Bianca Comănici.

