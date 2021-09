Bianca Drăgușanu a fost jefuită! Vedeta a povestit cum s-a întâmplat totul. „Am fost gazați și mie mi-au furat ce aveam eu mai mișto”

Vacanțele de lux nu lipsesc din viața Biancăi Drăgușanu, însă nu toate au fost așa reușite cum s-ar putea crede. Vedeta a povestit un episod dintr-o vacanță în Monaco, când a fost jefuită. Hoții au pleca cu o pradă serioasă, iar blondina nu a avut cum să le mai dea de urmă.

Bianca Drăgușanu a fost furată în stil mare. Vedeta a povestit că în timp ce se afla într-o locație de lux din Monaco a fost călcată de hoți. Aceștia au urmărit-o timp de câteva zile, iar mai apoi au intrat în camera acesteia și i-au furat mai multe bijuterii și genți scumpe. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU A TRĂIT O EXPERIENȚĂ DE COȘMAR: „ERA SĂ ȘI CAD ODATĂ CU AVIONUL ȘI ERA SĂ MURIM CU TOȚII”)

„Când am fost în vacanță la Monaco, am stat la o vilă care era dotată cu tot ce e posibil omenesc în lumea asta, camere, piscine, bucătar, servitori, menajeră.

Dar, colac peste pupăză, noi am fost gazați și mie mi-au furat ce aveam eu mai mișto la mine. Atunci când pleci într-o vacanță îți iei cele mai mișto ceasuri, cele mai mișto genți, deci am rămas fără papuci. Ne-a gazat în cameră. Ne-au urmărit cu dronă, ne-au filat vreo două trei zile și noi, români cu cașcaval, mergeam la plajă numai fiță, eram foarte opulenți. Practic, fiecare are un stil de viață. Ne-au filat cu drona două trei zile.”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit WOWbiz.ro

Bianca Drăgușanu, călcată de hoți

Diva a mai dezvăluit că hoții au acționat cât se poate de repede și s-au ales cu o pradă consistentă. Se pare că aceștia ar fi gazat-o pe Bianca Drăgușanu și în mai puțin de un minut au reușit să sustragă toate obiectele valoroase. Printre lucrurile furate se afla și un ceas de 50.000 de euro.

După aceasta experiență vedeta a învățat o lecție importantă, iar de atunci de fiecare dată când merge în vacanță are grijă să își lase obiectele de valoare acasă.

„În prima noapte cu ploaie au intrat, în 40 de secunde au golit tot. Dar eu cred că cineva a dat pontul, pentru că au jefuit doar două camere, a noastră și a prietenului nostru. Și totalul sumei a fost cu multe zerouri, ceasuri, brățări, diamante. Eu m-am trezit a doua zi, nici nu mi-am dat seama. Ne-am dus la poliție și ne-au spus că este uzual, se întâmplă.

Polițiștii credeau că sunt deja în altă țară pentru că trecuseră patru cinci ore. (…) Numai ceasul pe care mi l-au furat era 50.000 de euro. Eu acum când plec în vacanță nu îmi mai iau cu mine ceasurile, gențile”, a declarat Bianca.

