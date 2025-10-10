Bianca Drăgușanu, foc și pară după ce Claudia Pătrășcanu ar fi jignit-o pe fiica sa: ”Îmi dă periodic mesaje!”

Scandalul Bianca Drăgușanu – Claudia Pătrășcanu nu s-a încheiat! Blondina este foc și pară după ce fosta parteneră a lui Gabi Bădălău ar fi jignit-o pe fiica sa. Iată ce declarații a făcut vedeta!

Bianca Drăgușanu a lansat un atac împotriva Claudiei Pătrășcanu, acuzând–o că i-a adresat o serie de jigniri, nu doar ei, ci și persoanelor din apropiere. Conform spuselor ei, conflictul a devenit mai puternic în ultima vreme după ce aceasta nu a vrut să cadă la pace cu blondina și a început să îi transmită fel și fel de vorbe prin diferite persoane comune.

Un nou scandal între Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu

Blondina afirmă că fosta lui Bădălău i-a trimis mesaje jignitoare prin intermediul altor persoane, iar aceste mesaje nu doar că se adresează ei, ci și fiicei sale sau prietenilor din jurul ei. În răspuns, Bianca spune că artista evită confruntările directe, preferând să atace prin metode subtile, mesaje pe Instagram. De asemenea, Bianca menționează că atacă persoane complet “străine” dintr-un conflict dintre cele două.

„Ce mă deranjează pe mine la Mareana este cum ea mă tratează pe mine în mod indirect, că direct nu își permite să o facă, pentru că îi e frică de mine, că aș putea să spun cine e și aș putea să arăt cine e. Ea, prin cunoștințe de-ale mele, îmi dă periodic mesaje în care mă jignește și pe mine și pe copilul meu și pe prietenii mei și pe anturajul meu (…) Se ia de copilul meu, de mine, mă jignește non-stop cu o oră pe care nu pot să v-o descriu”, a transmis Bianca Drăgușanu, pe Instagram.

În plus, disputa a luat și o formă legată de aspectul fizic și de viața personală, Bianca a ironizat faptul că „Mareana are o problemă cu operațiile mele”, că îi contestă vacanțele sau modul în care se îmbracă, și că tot ce postează ea devine subiectul unor comentarii toxice.

Ce se știe deja public este că scandalul dintre Bianca și Claudia nu este de curând. Conflictul a fost deja dus în instanță, când Bianca a postat fotografii cu băieții Claudiei fără acordul acesteia.

„Mareana e în spumele mării (…) Mareana are o problemă cu operațiile mele (…) Nu vă imaginați că e vreo frumusețe, însă se ține bine pentru o margareta. Nu are o problemă doar cu operațiile mele, ci și cu mine, cu vacanțele în care mă duc, și cu ce postez eu, și cu ce mă îmbrac eu (…) Mareano, te rog eu frumos, fii fată bună (…) Viața e ca un bumerang. Ce dai, aia primești (…) Eu am aflat că Mareana nu se mai mărită anul ăsta (…) Dacă asta nu se mărită la anul, am pus-o (…) Ăsta cu care era o mai ținea în frâu, femeia e geană pe mine (…) Chiar îmi doream să te măriți, Mareano”, a mai transmis Bianca Drăgușanu.

