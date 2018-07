Bianca Drăgușanu, la momentul adevărului. “Am suferit, am plâns, nu există oameni fericiți!” Ce a determinat-o pe blondă să spună aceste cuvinte

Bianca Drăgușanu a recunoscut că a trecut prin perioade dificile de-a lungul vieții și că despărțirile de partener au afectat-o enorm. Totodată, prezentatoarea TV a ținut să precizeze că momentele grele prin care au trecut au alternat tot timpul cu cele de fericire maximă. Blonda a spus aceste cuvinte după ce a discutat cu o fană de-a ei, miercuri seara.

“Să vă povestesc ceva, cum fac mereu. Aseară, când să adorm, primesc un mesaj de la o fană pe Instagram. O tipă care nu știa cum să iasă dintr-o situație complicată și viața ei fără fostul iubit nu mai are niciun sens. Un pas până la depresie. M-am apucat să conversez cu ea și bine am făcut. Echilibrul contează cel mai mult. Stabilitatea emoțională e fundamentală. Trebuie să știm ce vrem, unde mergem, ce ne place, ce ne face fericiți. Greutățile ne fac cea mai bună variantă a noastră. Singurul adevar din viața asta.

Am vorbit cam o oră că fata asta se are doar pe ea însăși, era deprimată. Suferința ne învață, de fapt, ce e fericirea și trebuie să știm să gestionam și să știm să trăim sentimentele astea pe care le simțim în adâncul sufletului. M-a intrebat: Dar ție nu ți-a fost greu? Pari de fier, pare că nu suferi niciodată, ești mereu zâmbitoare. Mi-a fost greu, normal, sunt om, am suferit, am plâns, o să mai sufăr, dar o să mai fiu și fericită, că așa e în viață. Fericirea mea depinde doar de mine, de nimeni altcineva.

Nu există doar oameni fericiți sau doar oameni care suferă. Fericirea o facem cu mâinile noastre. Fericirea depinde de noi, nu de un context, nu de un bărbat, nu de o femeie, să fie clar!„, a spus Bianca Drăgușanu la Kanal D.